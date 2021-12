Ministri o vraćanju nadležnosti u pravosuđu i PDV: Sporazumi su politički dogovor, RS može da se povuče

Ministrica finansija RS Zora Vidović je, obrazlažući Informaciju o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja na posebnoj sjednici NSRS, navela da je po ranijem zaključku skupštine iz marta ove godine, formirana ekspertska grupa koja se bavila ovim pitanjem.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

"U sporazumima ništa ne ukazuje da je namjera bila dati BiH nove nadležnosti kao trajne. Pošto su sporazumi tek politički dogovor, a ne ustavne izmjene, svaki entitet može da se povuče. Prema tome RS može da se povuče iz sporazuma o indirektnom oprezivanju. RS je prihvatila spurazum na osnovu razumijevanja da će Upravni odbor UIO pravično raspoređivati indirektne poreze, a u informaciji su nabrojani svi problemi sa kojima se RS susretala, a neki od njih još nisu riješeni", rekla je Vidović.

Ministar pravde RS Anton Kasipović je govoreći o Informaciji o prenosu nadležnosti u pravosudnim institucijama BiH, ukazao na nekoliko „problema“ - retroaktivna primjenu zakona, preuzimanje predmeta od RS koji su završavali oslobađajućim presudama (istaknuvši predmet Naser Orić) i drugo, ocijenivši da su to bili neki od izvora nepovjerenja u pravosuđe BiH.

"Da je uspio strukturalni dijalog, danas ne bismo imali ovu tačku u NSRS. Jedinu kvalitetnu podršku tada, imali smo od EU, a hiljadu prepreka", dodao je.

Podvukao je da se nagomilalo „preteških pitanja“, a uvjeren je da će ova NSRS prepoznati ove probleme koji prethode teškim odlukama.

"Trenutak je da prije svega pitamo ima li iko ko bi sa nama pričao kako ovo riješiti, a na poslanicima je da donesu odluke, a na Vladi RS i minsitrima je da te odluke provedemo", kazao je Kasipović.

Šef Kluba posalnika SNSD-a Igor Žunić kazao je u uvodnoj riječi, na posebnoj sjednici NSRS o vraćanju nadležnosti, da je formiranjem PIC-a napravljen presedan i teren za kršenje svih prava u BiH , uključujući i ljudska prava.

"To izmišljeno tijelo je dozvolilo visokom predstavniku da smjenuje, ostavlja ljude bez posla, radi šta hoće i da polako, sistematski, oduzima jednu po jednu nadležnost od RS. Od tada pa do do danas, BiH postaje vlasništvo bjelosvjetskih birokorata koji svima dijele lekcije, praveći od BiH protektorat. Ti ljudi bez lica najčešće su deufinisani kao Zapad, međunarodna zajendica...Pokrovitelj su bošnjačkih političkih elita", rekao je Žunić.

Poručio je da je RS godinama razvlašćivana sa željom da postane samo prazna struktura, te pročitao više prenesenih nadležnosti uz tvrdnju da ih ima 128. Poručio je da je na današnji dan visoki predstavnik dobio ovlaštenja u Bonu, odnosno bonska ovlaštenja.

"Samo naivan političar može vjerovati da se oduzimanje nadležnosti neće nastaviti. Odlukama visokog predstavnika i Ustvanog suda BiH i uslovljavanjem međunarodne zajednice, Dejtonski sporazum je derogiran", izjavio je Žunić.

Poručio je da današnja sjednica NSRS nije inat, nego „pravo“.