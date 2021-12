Kraj koalicije? Nešić predstavio svoje kandidate i poručio da opoziciji ostavlja rok do kraja januara

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić poručio je danas da ostavlja opoziciji rok do januara da se dogovore sa ovom strankom inače će formirati ''treći blok'' u Republici Srpskoj

Izvor: MONDO

Kako je ranije najavljeno, na sastanaku nisu prisustvovali SDS, PDP i SPS, ali su došli predstavnici vanparlamentarnih stranaka u RS, Savez penzionera i potomaka (Dragutin Ilić), Slobodna stranka Srpske (Luka Kecman) i SNS RS (Ljubiša Aladžić)

Predsjednik DNS, Nenad Nešić, izjavio je da poziv svima otišao na vrijeme i da padaju u vodu tvrdnje da nije bilo vremena da se sastanak pripremi.

“Izbori u Prijedoru su poruka opoziciji i vlasti. Šta su nam poručili oni koji nisu izašli na izbore? Nikada nikome nismo poslali ultimatum, samo prijedlog djelovanja. Nakon 16 godina opozicionog djelovanja SDS i PDP nešto se mora mijenjati. Ostavljamo im otvorena vrata za dogovor. Mi imamo svoje kandidate, jedan je Radislav Jovičić, drugi sam ja. Ali to ne znači da ćemo na kraju biti kandidati. Ostavljamo vremena opoziciji do kraja januara. Gospodo iz opozicije, urazumite se. DNS je treća partija u RS, nemamo unutrašnje sukobe, članovi DNS nemaju namjeru da me mijenjaju, niti imam namjeru da se povučem. U nama niko neće naći saveznika za rušenje RS. Ako neko samostalno isturi svoje kandidate za inokosne funkcije, to će biti znak ko ne želi da zajedno nastupimo”, kaže Nešić.

Na pitanje o trećem bloku, Nešić je rekao da će ga DNS formirati ako do kraja januara ostatak opozicije ne odgovori na poziv DNS i ako neko samostalno isturi kandidate za inokosne funkcije.

“Zašto nenarodni režim danas vlada Srpskom? Zahvaljujući ovakvoj nakaradnoj opoziciji? Ako dođe do formiranja trećeg bloka, on će biti opozicija isključivo režimu. Ne Republici Srpskoj”, dodao je Nešić.

Dragutin Ilić se požalio na to što ostale stranke nisu prisustvovale.

“Smatraju da smo beznačajni i mali, a najveća mana u politici je biti bahat. Da bi opozicija zaista uspjela da promijeni vlast potrebno je da niko sebe ne smatra bogom danim. Sve pojedinačne sujete moraju da idu u drugi plan jer je cilj toliko veliki, da osvojimo 45 poslanika u NSRS i najmanje šest u PS BiH. Pojedinačne funkcije ne znače ništa bez skupštinske većine. Dragi kandidati, nemojte raditi ono što radi Milorad Dodik koji je uzurpirao institucije”, rekao je Ilić.

Luka Kecman je poručio da je potrebno utvrditi strategiju djelovanja da bi se izbjegli slobodni strijelci.

“Ukoliko neko zaista želi da osvoji odgovornost, a ne samo vlast, treba da bude prisutan na svim sastancima. Iz DNS je ranije ponuđen dokument Prijedlog za pobjedu. Smatramo da takve dokumente treba nuditi. Zaključak je da ima vremena da se sve opozicione stranke okupe i ostvare željeni rezultat”, kaže Kecman.