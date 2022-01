Šmit o američkim sankcijama: Dodik mora odgovoriti na mnoga teška pitanja

Kristijan Šmit rekao je da je odluka SAD-a da uvrste na listu Milorada Dodika i ATV "logična posljedica destruktivnog i opasnog pristupa u vezi sa njegovim neispunjavanjem osnovnih kriterija za odgovorno liderstvo".

Izvor: Anadolija/Stipe Majić

"Dodik mora odgovoriti na mnoga teška pitanja, te se treba se vratiti racionalnom i odgovornom djelovanju bez kršenja državnog Ustava i vladavine prava", rekao je Šmit.

Kako je Šmit podvukao, ove sankcije su rezultat destabilizirajućeg djelovanja Dodika.

"Sankcije su jedan od instrumenata koje međunarodna zajednica može koristiti da pokaže da se blokada države neće tolerisati. Ako postoje političke nesuglasice, onda se one rješavaju kroz dijalog u institucijama BiH umjesto bizarnog i kontradiktornog monologa. Kako je dogovoreno sa EU i međunarodnom zajednicom, ponuda ostaje na stolu da se na konstruktivan način radi sa Parlamentom i dođe do rješenja zasnovanih na Ustavu i na Dejtonskom mirovnom sporazumu. Vladavina prava se mora poštovati; to je jednostavno tako", naglasio je Kristijan Šmit, kojeg RS, Rusija i Kina ne priznaju kao visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, jer nije imenovan po predviđenoj proceduri, objavljeno je na zvaničnoj stranici OHR-a.

Šmit je ponovo naglasio svoju opredijeljenost za konstruktivnu saradnju sa svima u BiH, ali jasno ističe da su na stolu i druge opcije. Pozdravio je i snažan signal u borbi protiv korupcije, što mora postati novo pravilo u BiH.

"Samo sa snažnim angažmanom u borbi protiv korupcije, BiH može ispuniti svoje težnje za članstvom u EU. Međunarodna zajednica je opredijeljena za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Svaki pokušaj podrivanja institucija BiH je neprihvatljiv. Pozivam sve političare da djeluju razumno u interesu građana BiH i da počnu raditi na hitnim pitanjima sa kojima se suočavaju građani kojima su izabrani da služe", zaključio je Šmit.

