Lideri opozicije: Uz "We are the champions" i pirotehniku poslali smo poruku SNSD-u

Sinoć je u Banjaluci održana Izborna skupština gradskog Srpske demokratske stranke. Skupu su prisustvovali opozicioni lideri u Srpskoj, a iz SDS-a je povodom događaja stiglo veoma nadahnuto saopštenje.

Izvor: SDS

Saopštenje, uz poslatu fotografiju političara opozicije kako se drže za ruke, naglašava kako u ovom političkom bloku (više) nema sukoba.

"Sinoćna veličanstvena slika sa Izborne skupštine SDS Banjaluka, na kojoj su Jelena Trivić, Draško Stanivuković, Milan Radović, Mirko Šarović i Nebojša Vukanović, držeći se za ruke uzdignute visoko u vis uz pjesmu – We are the champions i pirotehnički šou u prepunoj Kristalnoj sali hotela 'Bosna', najbolja je poruka SNSD vlasti i režimskim medijima da su uzaludni bili njihovi posljednji aduti i trzaji da pocijepaju opoziciju iznutra", saopšteno je iz SDS-a.

Nastavlja se u istom tonu i sa još više emocija da "iskrene i od srca poruke i čestitke" koje su Milanu Radoviću na izboru za šefa banjalučkog SDS, uputili Trivićeva, Stanivuković, Vukanović i Šarović i ovacije koje su oni doživjeli od članova SDS "najbolje govore da opozicija jedinstveno i nepokolebljivo juriša na preuzimanje vlasti od uzdrmanog i posrnulog SNSD-a".

"Treba svakako istaći i sinoćnju podršku i predsjednika Gradskog odbora SPS Banjaluka Saše Kondića, Saše Lazića - Mede iz pokreta 'Banja Luka zove', kao i Radislava Jovičića, šefa banjalučkog DNS, koji je iz objektivnih razloga bio spriječen da prisustvuje ovom skupu, ali je na pomen njegovog imena burno pozdravljen od nekoliko stotina SDS-ovaca prisutnih u sali", navodi se uz završni opis kao sa koncerta, da se hit pjesma "We are the champions - orila do duboko u noć u Banjaluci".