Dodik: Srbija ima pravo na svoj stav, a Komšić je šalabajzer

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da u vezi sa ukrajinskom krizom ne treba praviti dodatne razdore u BiH, što, nažalost, želi političko Sarajevo.

Dodik je naveo da bošnjački faktori u okviru svoje političke igre u BiH traže da se sutra održi sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na čijem je dnevnom redu kriza u Ukrajini.

"Vjerovatno će to svi bošnjački faktori podržati, ali to je, opet, neko gluvarenje u okviru čega se ništa neće desiti. Očigledno je da se radi o političkim spekulacijama bez ozbiljne namjere da se dođe do rješenja", rekao je Dodik novinarima u Prnjavoru, komentarišući ovu sjednicu na koju su predstavnici Srba najavili da neće doći.

On je naglasio da je Ustavom predviđeno da isključivo Predsjedništvo BiH odlučuje o spoljnoj politici, te da potezi Bošnjaka odražavaju "svu tugu u kojoj se nemoguća BiH nalazi".

Kada je riječ o tome da su pojedini predstavnici BiH na sjednici Generalne skupštine UN glasali za rezoluciju osude ruske operacije u Ukrajini, pa i o navodima da se Dodik navodno obratio ruskoj delegaciji da reaguje na to, srpski član Predsjedništva je rekao da je to glupost.

"Nisam ni od koga ništa tražio", rekao je Dodik.

Kada je riječ o tome da je Srbija na sjednici Generalne skupštine UN glasala za rezoluciju, Dodik je naveo da ta zemlja ima svoju politiku u kojoj poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.

Prema Dodikovim riječima, sa druge strane, član Predsjedništva BiH Željko Komšić stalno traži poštovanje integriteta BiH, ali čim ima priliku, ugrožava teritorijalni integritet Srbije, čestitajući dan samoproglašenog Kosova i slično.

"Radi se o konvertitu, lažovu i šalabajzeru koga niko ne priznaje ni u opštinama u kojima su Hrvati. On je klasični prevarant, a Srbija ima pravo na stav koji je iznijela. Naš srpski stav je da teritorijalni integritet Ukrajine treba da bude poštovan i da se rat prekine, te uspostavi mir", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da nisu tačne Komšićeve tvrdnje da je prihvatio nezavisnost dvije republike u okviru Ukrajine koje je priznala Rusija.

"Ja sam rekao da je to nova činjenica koju treba da prihvatimo", istakao je Dodik.

On je rekao da bi potegao mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa da su ostali članovi Predsjedništva BiH na jučerašnjoj sjednici odlučili nešto protivno interesu Srpske.

Dodik je naglasio da je ono što su podržali opozicioni lideri u Srpskoj u vezi sa ukrajinskom krizom, a što se tiče uvođenja sankcija Rusiji, protivno interesima Srpske.

On je istakao da su netačne i insinuacije da će Republika Srpska proglasiti nezavisnost.

"Razgovarao sam danas sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, pa i posljednjih dana sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugima i svi su zabrinuti zbog onih koji dramatizuju aktuelna dešavanja u smislu nestašice razne robe", kaže Dodik.

