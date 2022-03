U MIP BiH ukinut kurs ruskog jezika

Iz Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara BiH protjeran je kurs ruskog jezika za diplomate koji je u okviru organizacije redovnih kurseva učenja stranih jezika bio organizovan i dogovoren, objavila je Srna.

Izvor: MONDO

Ovo je rekao izvor iz Ministarstva, dok odgovorni navode da ne znaju kada i da li će biti organizovan jer je "problem sala".

Izvor Srne naveo je da se na kurs ruskog jezika za diplomate prijavilo, na opšte iznenađenje, više od 40 ljudi.

"Pomoćnik ministra za bilateralne odnose LJubo Grković je, prema nalogu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković, zabranio da se kurs realizuje", tvrdi izvor.

Grković je potvrdio da je u razgovoru sa ruskom stranom dogovoreno da Ministarstvo organizuje, zajedno sa Ambasadom Ruske Federacije u Sarajevu, ovaj kurs i da je za njega bilo veliko interesovanje.

"Ambasada je uputila zvaničnu notu da podržava tu ideju, da će se kurs pokrenuti i da će Ambasada obezbijediti profesora ruskog jezika", rekao je Grković Srni.

Grković tvrdi da "ne zna" šta se dalje dešavalo, da on za to nije nadležan, nego šef Odsjeka za naučnu, tehničku i kulturnu saradnju u Ministarstvu Mihajlo Sužnjević, kao i da ne zna da li je suspendovano održavanje kursa ruskog jezika.

"Nije bilo objašnjenja, samo da se odgađa kurs ruskog jezika... Nemam komentara jer ja sam državni službenik", naveo je Grković, dodajući da je njegova želja bila samo da se to realizuje.

Sužnjević je rekao Srni da je problem sala i da nije samo kurs ruskog jezika za diplomate otkazan, odnosno odgođen, nego da je odgođen i drugi semestar turskog jezika i da su prekinuti pregovori za održavanje kursa njemačkog jezika.

"To je učinjeno iz prostog razloga što Ministarstvo posjeduje samo jednu salu, a mi trenutno imamo tri krizna štaba koji zasjedaju konstantno - dva su vezana za virus korona, a jedan za ovu situaciju na istoku Evrope. Nema prostora", napomenuo je Sužnjević.

On je dodao da je riječ o čisto tehničkom problemu i, na pitanje kada bi se to moglo organizovati, odgovario je da to zavisi od toga kada će dobiti "zeleno svjetlo" da salu ponovo mogu koristiti.

"Praktično nema nijednog dana da je sala slobodna. Iskreno se nadam čim prije. Sve je spremno i stoji. Ni oprema nije demontirana. Čekamo", rekao je Sušnjević.