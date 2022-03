Pregovori o izbornom zakonu: Izetbegović optužio Čovića da je ''razljutio Bošnjake''

Današnja runda pregovora o reformi izbornog zakona kako bi se postiglo zadovoljavajuće rješenje za političko predstavljanje naroda u Federaciji BiH ostala je u sjenci izjava lidera SDA, Bakira Izetbegovića i HDZ-a, Dragana Čovića.

Izvor: FENA/Emanuel Soca

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je nakon današnjih pregovora lidera političkih stranaka u Federaciji BiH o izbornoj reformi da je izgubljen fokus i da bi neki htjeli brutalno da sruše BiH mijenjaju ustavnu strukturu.

"Bojim se da ima onih koji žele brutalno da sruše BiH mijenjajući ustavnu strukturu, znajući da je to krajnje rizično uraditi u parlamentu BiH. To ujedno govorim i zbog dešavanja u okruženju", rekao je Čović.

On je naveo da je kompromis mogao biti postignut i danas, jer se šest od sedam stranaka složilo o osnovu.

"Bili smo spremni da napravimo ogroman ustupak po pitanju funkcionisanja FBiH, ali bojim se da neki šalju poruke putem udruženja žena i na drugi način, na koje ćemo vrlo džentlmenski odgovoriti", rekao je Čović.

Izvor: FENA

On kaže da "rušioci BiH, kroz svoje slanje poruka prije pregovora, nisu pregovarači sa HDZ-om, niti za hrvatski narod u BiH.

"Ono što su oni zamislili u svojim glavama moraće objašnjavati svom narodu sada ili u vremenu koje dolazi. Mi ćemo voditi politiku i sutra kada nastavimo pregovore", dodao je Čović.

Izetbegović: Čović razljutio Bošnjake podrškom Dodiku, odlascima u Beograd, Banjaluku...

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je na stranačkom skupu aktiva žena uoči današnjeg nastavka pregovora o izbornoj reformi da je Čović "sam sebi suzio prostor djelovanja i da će morati da plati za ono što je uradio i napismeno odustane od blokada koje drži u FBiH ili nema dogova".

Izetbegović je optužio Čovića da je pokvario odnos Bošnjaka i Hrvata svojom podrškom lideru SNSD-a Miloradu Dodiku i tako "naljutio Bošnjake i napravio problem", ali je naglasio da je potrebno da Bošnjaci poprave odnos sa Hrvatima.

"To je jedna od krucijalnih potreba, to se mora uraditi. On (Dragan Čović) je svojim djelovanjem, nepotpisivanjem bez pravog razloga ugovora sa Islamskom zajednicom, odlascima u Beograd, Banjaluku, podrškom Dodiku, koketiranjem sa silama koje ugrožavaju ovu zemlju, razljutio Bošnjake da sad ne možemo napraviti ono što nam treba i što je normalno. Mi moramo popraviti odnose, mi smo na kraju krajeva jedan narod", poručio je Izetbegović.

Pomirenje s Hrvatima, otkrio je lider SDA, od njega tražili i stranci.

"Prijatelji iz međunarodne zajednice nisu naši neprijatelji, nisu došli da nas nešto prevare, da nas na nešto natjeraju. Traže od nas da završimo ono što je logično, traže da zatvorimo jedan front, da nemamo problem i sa Beogradom i Zagrebom", kazao je Izetbegović, prenio je Kliks.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Pojasnio je kako Dragan Čović smatra da su problem napravili "ljevičari koji su izabrali Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH", ali da Čović ipak od SDA traži da taj problem riješe.

"Čović se poziva na to da su krivi ljevičari jer su izabrali Komšića za člana Predsjedništva BiH i da on ovo sve radi zbog toga. Ne znam je l to tako. Ali onda dođu meni da ja i SDA taj problem riješimo koji nismo luk ni jeli ni mirisali. Ovo što je naor'o Čović će morati platiti. Sad ću otići odavde i završiti pregovore. Moraće odustati od nekih stvari", zaključio je Izetbegović.