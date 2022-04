Svečana akademija povodom Dana grada: Banjaluka je lijepa, sigurna i okrenuta budućnosti (FOTO)

Svečana akademija povodom 22. aprila - Dana grada Banjaluka održava se večeras u Kulturnom centru "Banski dvor".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanovuković istakao je značaj obilježavanja Dana grada, kao i to što su stigli načelnici i gradonačelnici zemalja u regionu, više od 25 bratskih i prijateljskih gradova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"O slavnoj prošlosti može se pričati mnogo, budućnost je mjesto prema kojem treba da idemo, gdje idu svi srećni narodi, a mi to jesmo, osuđeni smo na uspjeh, a to pokazuju sve bitke koje smo imali, to pokazuju projekti koje ćemo realizovati ne samo ove godine nego u budućnosti", rekao je Stanovuković.

Uvjeren je, kaže, da će ti projekti biti realizovani uz podršku institucija Republike Srpske i Srbije.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić ocijenio je da svi mogu biti ponosni na sve ono što je danas Banjaluka, u kakav je centar izrasla.

Ilić je istakao da je Banjaluka jedan uređen srednjoevropski grad, te da je od važnosti je da nastavi trend razvoja kakav je imala decenijama i da unapređuje svoj i život građana.

Čestitao je svim građanima Dan grada, i siguran je, kaže, da će znati prepoznati ko su pravi ljudi koji mogu da nose funkcije i da razvijaju Banjaluku u smjeru u kojem treba da ide.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Srbija je ponosna na Republiku Srpsku, koja je uspješna, snažna, a Banjaluka je jedan od najljepših srpskih gradova, rekao je večeras ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

"Mi BiH poštujemo, a Republiku Srpsku iskreno volimo. Lijepo je znati da je Republika Srpska uspješna, snažna, a da je Banjaluka grad koji se razvija i jedan od najljepših srpskih gradova", rekao je Vulin novinarima u Banjaluci.

On je istakao da nije zaboravljeno što je bilo u proteklom periodu, ali je naglasio su svi ponosni na slobodarstvo, kao i da je Banjaluka puno puta morala da se oslobađa, ali nikada nije bila neslobodna, čak i kada je bila okupirana.

"Srbija se u Banjaluci voli, možda se nigdje tako iskreno, uporno, bespogovorno kao što se voli u Banjaluci, ovdje u Republici Srpskoj", istakao je Vulin i čestitao Banjalučanima Dan grada Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Čestitajući gradonačelniku i Banjalučanima Dan grada, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da Banjaluka proslavlja datum kada je oslobođena u Drugom svjetskom ratu.

"Značaj ovog grada raste i dobija u punom kapacitetatu dolaskom i formiranje Republike Srpske. Danas je Banjaluka glavni grad Republike, danas je riješila sve svoje komunalne infrastrukturne probleme. Banjaluka je centar izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske, a isto tako je i centar finansijske moći", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je dodao da je ovo grad mladosti, sporta, da živi jedan dobar, stabilan život.

"Ovo je jedan od najbezbjednijih gradova u regionu u kome smo zajedno učinili da bude zaista bezbjednosno neutralan, da nemamo onih koji okupiraju javni život onako kako to vidimo u nekim drugim centrima u regionu", rekao je Dodik.

On je dodao da čeka mnogo posla koje treba uraditi, da se mora obezbijediti određena sinergija, učiniti sve da se prepoznaju potrebe Banjaluke, ne samo građana, nego grada budući da je glavni grad i da se razvijaju sadržaji koje kao takav mora da ima.

"Vjerujem u ljepšu i dobru budućnost ovog grada", istakao je Dodik, koji je večeras prisustvovao svečanoj akademiji povodom Dana grada.

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović čestitao je Dana grada Banjaluke i poželio Banjalučanima da se njihov grad nastavi razvijati u miru i slobodi.

"Banjaluka je danas moderan evropski grad i administrativni, privredni, univerzitetski i kulturni centar Republike Srpske", rekao je Šarović.

On je istakao da jačanjem Banjaluke jača i Republika Srpska i da razvoj najvećeg grada u Srpskoj treba da bude na ponos svih njenih stanovnika.

Zaslužni građani

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nagrada "Ključ grada" sa poveljom Počasni građanin Banjaluke uručena je večeras tehničkom direktoru Fabrike obuće "Bema" Marinku Umičeviću.

Zlatni grb grada Banjaluka ove godine dobio je ugledni profesor i književnik Miljko Šindić, Kamerni hor "Banjalučanke", Banjalučko studentsko pozorište, odbojkaš Odbojkaškog invalidskog kluba Borac, Stevan Crnobrnja, te posthumno lingvista Milorad Telebak.

Dobitnik plakete "Sestre Gajić" je Servis centar "Dajte nam šansu - Zvjezdice".

Plakete grada Banjaluka uručene su Vladimiru Đukanoviću, Draganu Banjcu - posthumno, Radosavu Banjaninu, Vladimiru Brankoviću, Dušku Vejnoviću, Srđanu Radojkoviću, Miroslavu Margetiću, Kulturno-umjetničkom društvu "Čajavec" i Dušku Tadiću.

Nagrada grada Banjaluka - mladima pripala je Luki Jovetiću, Marku Romiću, Nikoli Bojiću, Angelini Dulić, Udruženju "Glas Republike" i Pavlini Radovanović.

Povodom Dana grada Banjaluka na šetalištu kod Gradske uprave održava se i koncert "Rok simfonije".

Akademiji su prisustvovali gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić, ministri u Vladi Srpske, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, predstavnici institucija, lokalnih zajednica, zvanice iz javnog i društvenog i života.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Svečanosti prisustvuju i delegacije iz izraelskog grada Modina, zatim iz Novog Sada, Novog Beograda, Kranja, Kumanova, Herceg Novog.

Banjaluka je 22. aprila prije 77 godina oslobođena od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

(Srna)