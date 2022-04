Umičević dobio nagradu Ključ grada pa osuo paljbu po organizatorima

Ovogodišnji dobitnik najvišeg gradskog priznanja Ključ grada sa poveljom počasni građanin, Marinko Umičević, nezadovoljan je organizacijom sinoćnje svečane akademije povodom Dana grada Banjaluka, a svoje negodovanje je podijelio i na društvenim mrežama.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Umičević, koji je inače i odbornik SNSD-a u Skupštini grada i tehnički direktor banjalučke fabrike obuće "Bema", uporedio je ovu svečanost sa prošlogodišnjom, kada je ista nagrada uručena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji se potom obratio prisutnima, a to je, kaže Umičević, njemu ove godine uskraćeno.

“Sinoć je u Banskom dvoru održana svečana akademija povodom Dana grada. Moram da kažem da sam razočaran organizacijom, kao i protokolom, koji u najmanju ruku bio smiješan, neodgovoran, neprimjeren za svečanu akademiju. Uvijek je red kada neko dobije najveće priznanje da se obrati prisutnima, međutim ovaj put to nije bio slučaj. A sjetimo se prošle godine kada se gradonačelnik utrkivao da on uruči ključ grada gospodinu Aleksandru Vučiću , a zna se da po protokolu to radi predsjednik Skupštine grada”.

Umičević je kritikovao gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića koji, kako piše, “nije ni ustao da zvanično čestita na dodjeli priznanja, što je naravno njegova sramota ili namjera”.

“Takođe, tradicionalno svi nagrađeni zajedno izađu na binu i fotografišu se. Ni od toga ništa nije bilo nego su se pojedinci šapatom dogovarali ko će nakon akademije ići na večeru u Hotel Bosnu. I meni je rečeno da sam pozvan na večeru, ali kada sam vidio da nisu pozvani odbornici SNSD-a, a pozvani su odbornici PDP-a i neki drugi, nisam ni ja htio da odem”.

Ono što je još zasmetalo Umičeviću jeste i način na koji su ga najavili prije nego što mu je dodijeljena nagrada.

“Ja znam da je čudno, neobično da tako veliko i značajno priznanje kao što je Ključ grada dobije neko iz privrede , baš iz realnog sektora. U najavi, pred moj izlazak na binu rečeno je 'bavi se humanitarnim radom i sportom'. Uopšte nije rečeno da sam prije svega privrednik, tehnički direktor firme koja zapošljava 1300 radnika, koji ostvaruje 12 odsto budžeta Grada, na šivaćoj igli, koji uredno plaća poreze i doprinose. Ali sve je to smišljeno i osmišljeno. Jedan mali čovjek je postao dobitnik Ključa grada i niko mi ne može pokvariti taj osjećaj”.

Umičević se na kraju zahvalio na pruženoj podršci, te ocijenio cjelokupan događaj.

“Zahvaljujem se velikom broju građana i građanki iz cijele Republike Srpske koji su mi čestitali i rekli da je trebalo da priznanje dobijem i ranije. A vama gradonačelniče i onome ko je organizovao protokol čista jedinica. Građanima Banjaluke čestitam Dan oslobođenja , mada i dalje bjelosvjetske sile i hoštpleri”, poručio je on.

Podsjećamo, Umičevića je za nagradu Ključ grada predložio predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić na jednoj o prethodnih sjednica, i tokom glasanja “za” je bilo 19 odbornika, a 6 uzdržano.

(MONDO)