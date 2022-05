Lukač: MUP spreman da odgovori na sajber napade

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je MUP Republike Srpske spreman da odgovori na eventualne sajber napade na institucije Srpske.

"MUP Republike Srpske ima stručnjake koji se bave bezbjednošću i borbom protiv sajber napada i nadam se da ćemo moći u potpunosti da odgovorimo, ako budemo imali takvih napada", rekao je Lukač danas novinarima u Banjaluci.

On je napomenuo da je MUP Srpske do sada to pokazao kroz zaštitu sistema, gdje nisu imali posebnu štetu prilikom eventualnih pokušaja određenih hakera.

Lukač se nada da BiH neće biti izložena sajber napadima.

"Mislim da BiH nije toliko bitna u globalnim dešavanjima da bi neko usmjerio sajber napade prema nekim našim institucijama", zaključio je Lukač.

