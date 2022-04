Lukač o aplikaciji "Skaj": Dobili smo mnogo novih informacija, biće još hapšenja

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač najavio je intenzivan rad na privođenju svih izvršilaca krivičnih djela i da kriminalci mogu da očekuju da će policija doći po njih jer je došla do mnogih informacija.

"Raspakivanjem `Skaj` aplikacija dobili smo mnogo novih informacija. Dobili smo mnogo informacija od onih koje smo priveli. Biće još mnogo drugih hapšenja i ovih dana radimo na tome. Svakodnevno privodimo sve veći broj kriminalaca koje kriminalistički obrađujemo i od njih dobijamo mnogo informacija koje će dovesti do novih hapšenja i do razotkrivanja krivičnih djela koja su do sada ostala neotkrivena iz prošlih godina", rekao je Lukač za RTRS.