Dodik: Tražimo način da pokrenemo tužbu protiv Šmita

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je angažovan tim koji će istražiti na koji pravni način je moguće pokretanje tužbe za lažno predstavljanje i udar na ustavni poredak protiv, kako je naveo, "fizičkog lica koje se zove Kristijan Šmit".

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Dodik je rekao da se razmatra mogućnost da se nađu državljani Njemačke koji bi podigli tu tužbu, jer "smatraju da su prekršeni zakoni međunarodnog prava".

"Mi to sada izučavamo. Vjerovatno će ponovo politika Evrope, Njemačke, vršiti neku vrstu pritiska na nas da od toga odustanemo, a to govori da smo u pravu. Da nije preminuo (nekadašnji Visoki predstavnik u BiH) Pedi Ešdaun, on bi bio presuđen", procijenio je Dodik u izjavi novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, visoke predstavnike međunarodne zajednice u BiH je moguće kao fizička lica tužiti u zemlji iz koje dolaze.

"Tako smo bili opkolili Ešdauna, a onda su dolazili njihovi iz ambasade Amerike, Britanije, pa su nam prijetili da nam, ukoliko se to nastavi, neće oprostiti, jer smo bili već dotjerali do toga da uđemo u sudski postupak. Neki sudski postupci se već vode u Americi protiv visokih predstavnika", kazao je je Dodik.

Još je kazao da predstavnici Velike Britanije u BiH pokušavaju da nametnu svoja razmišljanja, za šta imaju podršku Amerikanca, dok su Francuzi, Italijani i briselska administracija bili protiv nametanja.

Dodik je odbacio tvrdnje opozicije u RS da je prebacivanjem sredstava za predstojeće izbore u BiH Kristijan Šmit priznat kao visoki predstavnik.

On je ponovio da se Šmit "lažno predstavlja kao visoki predstavnik, a drugima drži moralne pridike", i da je "nepojmljivo da se neko tako ponaša bez formalnog ovlašćenja".

