Dodik optužio Džaferovića: "Lagao je na samitu u Solunu"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Šefik DŽaferović na Samitu šefova država i vlada Procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Solunu nije iznosio stavove BiH, već kao i obično stavove svoje političke partije SDA.

"Ali, to nije jedini problem - Džaferović je u Solunu lagao učesnike Samita. Nije odolio modnim političkim trendovima pa je i on govorio o sukobu u Ukrajini, kvalifikujući ga kao agresiju, mada BiH nije zauzela zvaničan stav o prirodi sukoba u Ukrajini, iako sam to kao srpski član Predsjedništva tražio više puta.