Susret Trivićeve i Šmita: Do izbora se sve zaboravi

Susret kandidata za predsjednika RS na predstojećim izborima Jelene Trivić i Kristijana Šmita, koji za RS nije visoki predstavnik, izazvao je oprečne reakcije u javnosti. Pitali smo analitičare da li ovaj potez može da ima posljedice po njen izborni rezultat.

Iako još uvijek nije poznato ko će iz SNSD biti protivkandidat Jeleni Trivić (glasine kruže da će to najvjerovatnije biti Milorad Dodik), njena "izborna kampanja je odavno počela", pa se tako analizira svaki njen potez.

Tako je i nedavni sastanak gradonačelnika Banjaluke i istaknutog člana PDP-a Draška Stanivukovića sa Šmitom izazvao dosta pažnje u javnosti. Sudeći po svemu, PDP ima drugačiju taktiku od Milorada Dodika, koji s druge strane, ne propušta priliku da ga nazove “stranim državljaninom i njemačkim turistom”. Šmit je ličnost koja ne uživa veliku popularnost niti izaziva pozitivne stavove među stanovništvom Republike Srpske.

Politički analitičar Drago Vuković smatra da je sastanak sa Šmitom bio kontraproduktivan potez za Jelenu Trivić.

“Taj susret sam po sebi nema neku težinu. Kada je riječ o sastanku Trivićeve i Šmita, on (Šmit) ima problem sa legitimitetom, a gospođa Trivić pokušava na taj način da dobije neke političke poene. Sad da li će ih dobiti ili izgubiti, ne bih prejudicirao. Simbolički gledano, ona je kandidat za predsjednika Republike Srpske, a RS ne priznaje visokog predstavnika, za nju je to kontraproduktivan potez. Ne vjerujem da to ima nekog ozbiljnijeg uticaja na buduće političke procese i izbore, jer do izbora će se to i zaboraviti“, kaže Vuković.

On smatra da je još jedan razlog koji je“ minus“ za Trivićevu, to što je aktivan poslanik u NSRS, instituciji koja ne priznaje Šmita.

„Ona je poslanik u Narodnoj skupštini, a stav NSRS je poznat što se tiče odnosa prema Šmitu. Pošto mi živimo u zemlji koja je neuređena, podijeljena, puna konflikata i sukoba, sa slabim institucijama a jakim politikama i političkim liderima – taj sastanak nije ništa spektakularno. Dosta je to komplikovano, kao što je u Bosni i Hecegovini sve komplikovano. Dakle, Šmit ima instituciju koja se zove OHR i podržava ga jedan veliki broj zemalja i pola BiH. Nije niko zvanično zabranio da on obavlja tu funkciju, iako je stav RS poznat. Mislim da su posredi izbori i politička kampanja“, kaže Vuković.

Analitičar iz Bijeljine ističe da se ni RS a ni BiH ne mogu pohvaliti idiličnim stanjem na političkoj sceni koja se „nalazi u žabokrečini u kojoj niko ne snosi odgovornost niti trpi bilo kakve posljedice".

„Generalno, stanje u politici je loše. Imamo politiku koja je interesna i zapuštena i u kojoj možete svašta da pričate i da se hvalite,a nemate nikakvu moralnu odgovornosti. Imamo još jedno gore stanje u politici na ovim prostorima, a to je da niko ni za šta ne odgovara. Nemate nikakvu odgovornost prema građanima niti svojim političkim strankama, ni prema sebi. To je neka žabokrečina političke sredine u RS i BiH. Tako da ja ne uzimam ništa za ozbiljno. Samo su izbori bitni“, poručio je Vuković.

S druge strane, politički analitičar Velizar Antić smatra da je susret Trivićeve i Šmita bio dobar potez koji jednim dijelom predstavlja put za pronalazak izlaska iz političke krize.

„Bez obzira što je prilikom izbora Šmita za visokog predstavnika u BiH bilo propusta i što on možda čak i nema puni legitimitet da se predstavlja za visokog predstavnika, ipak njega veliki broj zemalja prije svega iz Evrope posmatra kao visokog predstavnika a mi smo na putu ka EU i jednostavno moramo da sarađujemo i sa Šmitom. Bilo da ga posmatramo kao viskog predstavnika ili ne. Evo na primjer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je Šmita primio u funkciji visokog predstavnika. Međutim, to i nije ključno pitanje, ključno pitanje je da su nama potrebni razgovori svih ključnih političkih aktera kako bi pronašli put izlaska iz duboke krize u kojoj smo sada. Zatvaranje vrata i odbijanje razgovora sa bilo kim nas vodi u duboku izolaciju i do gubitka kanala za komunikaciju, a ukoliko nema komunikacije sasvim sigurno nije moguće pronaći rješenja problema i izaći iz krize“, smatra Antić.

Antić je mišljenja da će ovaj sastanak koalicija okupljena oko vladajuće partije okarakterisati kao izdaju „srpskih interesa“.

„Mislim da ova teza nema osnova i da će je prihvatiti samo oni birači koji i inače glasaju za vlast, dok insistiranje na njoj neće imati uticaj kod opoziciono opredijeljenih birača. Opoziciono orijentisani birači na ovaj sastanak neće gledati negativno, čak naprotiv. Ovim Jelena Trivić dokazuje koliko je ozbiljan kandidat i da sasvim sigurno može da nanese poraz vladajućoj koaliciji“, zaključuje Antić.

