Bucalo i BHRT: Komentar o ćirilici je bio sarkazam, ne vrijeđa nikoga

Komentar o ćirilici je bio sarkastično podsjećanje da živimo u društvu u kojem dva pisma nisu jednaka, rekao je novinar Elvir Bucalo komentarišući izjavu koja je podigla buru.

Izvor: BHRT

Kaže da je dimenzija koju je cijela stvar dobila potpuno drugačija i da je više nego neprijatno iznenađen reakcijama.

"To je bilo na početku emisije za 1. juli, i to je očigledno je to sinoć neko iskoristio, ne znam kojim povodom. Očigledno je namjenski izvukao iz konteksta, jer je na kraju te iste emisije na čijem je početku to i rečeno, bilo kratko objašnjenje", kazao je Bucalo.

Povodom ovog, oglasili su se i iz BHRT-a

BHRT je saopštio da novinar Elvir Bucalo nije vrijeđao građane koji koriste ćirilično pismo kada je ćirilicu nazvao hijeroglifima u najavi tv. priloga.

U petak 1. jula u emisiji BHT1 uživo, nakon najavne špice koja je bila na ćirilici, urednik i voditelj Elvir Bucalo je rekao: "Za one koji nisu mogli da pročitaju ove hijeroglife kojima je napisan naziv naše emisije, ja ću vam prevesti - BHT1 uživo ćirilicom", navode iz BHRT-a i objašnjavaju da je Bucalo najavu u svom stilu prilagodio tako da izražava zabrinutost "nepoznavanja ćiriličnog pisma u većem dijelu BiH", i zato je rekao naprijed navedeno, time ne vrijeđajući građane koji koriste ćirilično pismo.

"U odjavi emisije kolega Bucalo se izvinio svima onima koji nisu razumjeli njegovu poruku. Ni na koji način kolega Bucalo, pa ni BHRT ne omalovažavaju nijedno zvanično pismo u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, BHRT je jedini medij koji u svom programu potpuno ravnopravno koristi oba pisma i sva tri jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini", dodaju iz BHRT-a.

Iz BHRT-a dodaju da su "jedini medij koji u svom programu potpuno ravnopravno koristi oba pisma i sva tri jezika konstitutivnih naroda u BiH".

Napomenuli su da je Bucalo svoj radni vijek proveo radeći na promociji pomirenja, suživota i njegovanju različitosti, što potvrđuju njegovi brojni prilozi, tekstovi, emisije pa i video zapisi koji su dostupni javnosti, a na kojima se vidi da je kolega Bucalo upravo suprotno od onoga kakvim ga pojedini mediji, političari i osobe iz javnog života kroz društvene mreže žele predstaviti.

Predstavnici vlasti Republike Srpske, političkih stranaka i novinarskog udruženja oštro su osudili izjavu Bucala.

BHRT je pozvao ve one koji imaju mehanizme u zakonodavnim tijelima vlasti u BiH da rade na iznalaženju zakonskih rješenja za stabilno finansiranje BHRT-a, a sve one koji krše Zakon o javnim emiterima u RS da svoje obaveze počinju izvršavati i poštovati Zakon.

"Napominjemo da od 2017. godine BHRT nije naplatio od RTRS, a time ni iz RS ni jednu KM od dijela pretplate koja mu po zakonu pripada. Bez obzira na vrlo tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalazi BHRT i svakodnevnim napadima u javnosti kroz pojedine medije, naručenim tekstovima o BHRT-u od strane određenih politika i pojedinaca koji nas pokušavaju okarakterisati kao diskrimintatorski, politički, manipulativni medij, ugasiti nas, ovim putem još jednom poručujemo da nikada nećemo dozvoliti da se u programu vrši diskriminacija ili omalovažavanje bilo koga, te da ćemo i dalje raditi profesionalno poštujući etička načela novinarstva", stoji u saopštenju Odnosa s javnošću BHRT-a.