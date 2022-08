Dodik u Semberiji: Narednih dana hitan odgovor na sušu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će se Republika Srpska narednih dana baviti odgovorom na sušu koja je desetkovala poljoprivrednu proizvodnju.

Izvor: Darko Terzić/Srna

"Predstoji nam da damo hitan odgovor na sušu koja je očigledno desetkovala poljoprivrednu proizvodnju kukuruza, voća i drugih kultura. Bavićemo se tim narednih dana", rekao je Dodik novinarima u Donjem Crnjelovu.

Dodik je rekao da je vidljivo da je šteta već ogromna.

"Ne smijemo dozvoliti da ljudi zbog te štete ne budu sposobni za sljedeću sjetvu tako da ćemo razgovarati ovdje s ljudima i o toj temi", naveo je Dodik.

On je ukazao na ulaganja Vlade Srpske na području Semberije i cijele Republike Srpske.

Dodik je rekao da je posjetio ovo selo vrijednih domaćina, koji su sve što imaju stekli u poljoprivredi, radeći na ovom teškom poslu, i koji su iz generacije u generaciju gradili imanja.

On je dodao da je Republika Srpska prisutna ovdje i da će nastaviti da rješava sve druge infrastrukturne probleme koji su ovdje na dnevnom redu.

"Činjenica je da smo pristupili izgradnji sistema navodnjavanja rješava za ove poljoprivredne proizvođače jedno od najtežih pitanja ovog vremena, a to je kako obezbijediti navodnjavanje", rekao je Dodik.

On je istakao da je na ovom prostoru time obuhvaćeno 6.000 hektara.

"Da bi to bilo moguće morali smo prije 10-20 godina da izgradimo kanal Dašnica od Drine do Save, a voda koja se zahvata koristi se za navodnjavanje. Drago mi je što je to uspjelo, ovo je prvi prostor gdje smo tako masovno pristupili rješavanju sistema vodosnabdijevanja. To je već pokazalo dobre rezultate i mi ćemo to nastaviti ovdje da radimo", naglasio je Dodik.

(MONDO)