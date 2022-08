"Zaista me iznerviralo": Šmit objasnio svoju ljutitu reakciju

Kristijan Šmit za njemački list Der Špigel poručio da je dobio ogromnu podršku građana zbog ljutite reakcije na pitanje novinarke juče u Goraždu.

Der Špiegel piše da je Šmit, bivši njemački ministar poljoprivrede, izazvao "pometnju izljevom bijesa na konferenciji za novinare".

"Zaista me iznerviralo, jer sam jako iznenađen da mnogi u politici prihvataju da u Federaciji BiH, na primjer, nije uspostavljena vlada četiri godine, a neki to tako lako prihvataju. To moram da kritikujem, juče sam to sasvim jasno dao do znanja", rekao je Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg Republike Srpske ne priznaje.

Izjavio je i da je srećan zbog "velike podrške" koju je dobio od građana u BiH. Rekao je i kako se nada da je "konačno probudio donosioce odluka u politici".