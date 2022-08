Dodik: Nijemci satanizuju Srbe, zato nemaju pravo da se miješaju u unutrašnje poslove BiH

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da Njemačka nema pravo da se miješa u unutrašnje uređenje BiH.

Izvor: RTS Oko - Zvanični kanal/YouTube

On je istakao da Berlin zagovara da BiH bude organizovana kao građanska zemlja, što je antiustavno, jer bi to značilo bi da nema ni eniteta, ni konstitutivnih naroda.

"To je antiustavno i niko od tih velikih demokrata i zagovornika pravne države nije rekao da se Njemačka miješa u unutrašnje uređenje BiH. Ima ustavna procedura kako to treba da bude, a Njemačka kaže da to treba da se uredi na potpuno drugi način", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu i istakao da u tom slučaju Bosne i Hercegovine neće ni biti.

On je naveo da se na sjednici Predsjedništva nije složio da se da agreman novom njemačkom ambasadoru, zbog toga što smatra da dolazi sa zlim namjerama kako bi realizovao rigidnu njemačku politiku, što je neprihvatljivo.

"Nisam glup da ne razumijem da novi ambasador dolazi da realizuje njihovu politiku, a njihova politika je rezolucija Bundestaga. Pa zato su poslali Kristijana Šmita da to koriguje i dva člana Ustavnog suda BiH koji radi na tome da zagorčaju život Republici Srpskoj, a poslali su i vojnike", kazao je Dodik.

On je podsjetio i na depozit Bosne i Hercegovine koji se nalazi u Dojče banci.

"Njemačka u Dojče banci koristi naše depozite. Drže nam pare i govore nam kako treba da ih koristimo. Šalju nam tipa koji bjesni i pokazuje nam kakvi su Nijemci kada su bijesni", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Njemačka vodi politiku satanizacije Srba.

Da li mi sada slavodobitno, kao muslimani, treba da sačekamo novog ambasadora. Mi nismo to, poručio je Dodik i konstatovao da stanje okupacije nije dobro.

Dodik je kazao i da nema namjeru da se bavi pitanjima Njemačke.

"Nisam ja otišao da vodim političke ratove po Njemačkoj, nego oni dolaze ovde. Dok je bila Angela Merkel to je bilo korektno. Mi ne želimo da budemo porobljeni. Oni su nas pobili u prošlom vijeku, ali nas neće sada na ovaj način pobiti", rekao je Dodik.

(Srna/MONDO)