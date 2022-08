Dodik: Turkovićeva ne zaslužuje da mirno dočeka kraj mandata

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Bisera Turković ne zaslužuje da mirno dočeka kraj mandata, jer je sve učnila da razbije politiku u BiH na paraparčad.

Izvor: Fena/ Harun Muminović

"Lažno se predstavljala u ime BiH, hodala po svijetu i lagala o situaciji u BiH", rekao je Dodik i dodao da je to sasvim dovoljno da se pokrene inicijativa da ona bude smijenjena.

Dodik je rekao da su zato dogovorili u okviru SNSD-a i HDZ-a koja podrazumijeva inicijativu da se uputi zahtjev predsjedavajućem Savjeta ministara Zoranu Tegeltiji da pokrene njenu smjenu.

"Vjerujem da će on učiniti jer ima dovoljno glasova potrebnih za njenu smjenu u Savjetu ministara, a to dalje ide na Predstavnički dom i Dom naroda", rekao je Dodik za ATV.

On je istakao da bi o tome trebalo da glasaju oba doma, ali je naglasio i da će muslimani učiniti sve da je zaštite.

"Teško da bi na kraju iko mogao da da pozitivne ocjene o njenom radu. I politički muslimani u Sarajevu, ako su objektivni, moraju da vide da je ona tu urušila sve, da je dovela do toga da nema koncenzusa", rekao je Dodik.

On je dodao da možda nekoliko njenih partijskih iz SDA podržavaju takvo nešto, ali je u suštini srušila svu tu politiku.

Na komentar hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da bi to što Srbija podiže optužnice za zločine na Petrovačkoj cesti moglo da naruši odnose između Srbije i Hrvata u BiH, Dodik je rekao da se na Petrovačkoj cesti desio zločin, da su tamo ubijeni civili i djeca.

On je naveo da je to neko izvršio i da je došlo do identifikacije da su to uradili neki piloti po naređenju, ali da treba da utvrdi sud.

"Sasvim je bilo normalno i očekivati da će jednog dana procesuirati takav jedan zločin jer može samo da pojača povjerenje, a ne da ga razbije", rekao je Dodik.

Dodik kaže da borba za pravdom i kažnjavanje onih koji su počinili takav jedan zločin na Petrovačkoj cesti apsolutno treba da bude zajedničko svima, i Srbima i Hrvatima.

On je istakao da Petrovačka cesta nije nešto što je izmišljeno već se tamo desio konkretan događaj, da je gađana kolona nedužnih civila, a urađeno je izvan teritorije Hrvatske i oni moraju da odgovaraju.

"To je zločin koji ima kaznu za zločince, ja vjerujem da će to tako biti", zaključio je Dodik.

SRNA