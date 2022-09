Opozicija bojkotuje posebnu sjednicu o njemačkom ambasadoru, učestvuje na drugoj

Opozicionari u Republici Srpskoj odlučili su da bojkotuju jednu posebnu sjednicu NSRS, koja je zakazana danas, ali će učestvovati na drugoj.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

"Ne želimo podržati politiku izolacije i zatvaranja Republike Srpske i zato danas nećemo prisustvovati posebnoj sjednici NSRS, koja je sazvana sa ciljem potezanje vitalnog nacionalnog interesa povodom uskraćivanja agremana njemačkom ambasadoru", poručio je danas predsjednik SDS Mirko Šarović, nakon sastanka rukovodstva SDS i PDP.

Šarović je rekao da je zakazivanje ove sjednice nastavak štetnih poteza koji se čine prema Republici Srpskoj od strane ljudi koji su sada na vlasti.

"Mi ovo što traži Milorad Dodik nećemo podržati. Međunarodna pozicija Republike Srpske je značajno pogoršana poslednjih mjeseci i dana. Smatramo da će se nanijeti, ne samo politička, nego i ekonomska šteta u kojoj će Srpska i njeno stanovništvo izgubiti mnogo toga, od radnih dozvola, poslova naših kompanija a izgubićemo najvažnijeg ekonomskog partnera i štete će biti nemjerljive", istakao je Šarović.

Napominje da je ovakva politika potpuno neodgovorna prema Srpskoj i njenom narodu.

Predsjednik PDP Branislav Borenović navodi da je ova posebna sjednica samo jedan od potpuno besmislenih i suludih ideja Milorada Dodika.

"On je navikao da u zadnje vrijeme otvara teme sukoba konflikata i svojih ličnih ratova. To je čovjek koji nije nikada bio u ratu i znamo kako se on u vrijeme dok je on trajno obogatio. Sada želi da Srpsku vodi u izolaciju i otvara neprijateljstva sa zemljom sa kojom imamo najveću spoljnotrgovinsku razmjenu", istakao je Borenović.

Jelena Trivić, potpredsjednik PDP, kaže da u nemogućnosti da ponude bilo šta građanima ljudi iz vlasti prave cirkus od NSRS.

"Suštinski razlozi što nećemo učestvovati je zato što mi ovo uopšte ne vidimo kao temu za posebnu sjednicu. Ovo je suluda i sumanuta politika", kazala je Trivćeva i dodala:

"Vi možete ili ne morate da se slažete sa stavovima pojedinih zemlja ali sa njima održavate diplomatske odnose. Podsjetiću na ključni argument da su mnoge zapadne zemlje priznale tzv. nezavisnost Kosova, ali da su svi ambasadori tih zemalja i dalje u Beogradu", navodi Trivić.

Ona je pojasnila da se diplomatsko politički odnosi ne prekidaju tek tako, nego samo u ekstremnim političkim situacijama.

"Vjerujem da nećemo doći u tu situaciju. Ovo je samo predstava jednog čovjeka u izborno vrijeme koji jednostavno nema šta da ponudi. Ovim se pravi problem, ne samo našim firmama koje rade u Njemačkoj, nego i našim ljudima koje je ovaj režim protjerao u tu zemlju", kaže Trivić.

Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS u NSRS, je rekao da nijedna posebna sjednica koju je Dodik sazvao nije služila ničemu izuzev da se napravi predstava za čovjeka koji je gubitnik.

"Njemu je samo važan samo profit, da li politički, ili ekonomski. Usljed nedostatka rejtinga pokreće u izbornoj kampanji posebnu sjednicu NSRS, što se nikada do sada nije desilo. Danas pravi predstavu od koje je apriori odustao jer neće imati dovoljno ruku u NSRS", kazao je Stanić

Ranije je iz DNS rečeno da će bojkotovati sjednicu.

U Banjaluci će danas biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o davanju agremana novom njemačkom ambasadoru u BiH.

Poslanici će razmatrati Prijedlog odluke o potvrđivanju izjave srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika o proglašenju Odluke o davanju agremana njemačkom ambasadoru u BiH štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

Nakon toga biće održana druga posebna sjednica na zahtjev Vlade RS. Na njoj će se naći Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Za ovu posebnu sjednicu predloženi su i Prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu kao i Prijedlog Zakona o obaveznom zdravtsvenom osiguranju.