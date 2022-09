Dodik: Evropska komisija spremna da podijeli BiH i ja nemam ništa protiv

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je Evropska komisija spremna da podijeli BiH i da to pokazuje uslovljavanjem deblokade 600 miliona evra za izgradnju dijela Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku rješavanje političke krize u BiH.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Zašto nisu blokirali od Sarajeva prema Pločama, jer tamo nema Vlade već četiri godine i tamo je kriza neviđenih razmjera zato što Bošnjaci i Hrvati nikako ne mogu zajedno? Nisu riješili ništa, pa ni pitanje Izbornog zakona i nisu im blokirali sredstva. To govori o tome da su oni spremni da podijele BiH i ja nema ništa protiv", rekao je Dodik.

On je izjavio novinarima u Klašnicama kod Laktaša da Republika Srpska užurbano radi na tome da sa jednom kineskom kompanijom dogovori da Koridor "Pet ce" od Doboja do Vukosavlja bude dat u koncesiju i da će to biti i urađeno.

"Imamo tri kineske kompanije koje su zainteresovane za ovaj posao i mi ćemo birati najbolji okvir i to je bolje nego da dobijemo kredite od Evropske komisije i da nas onda uslovljavaju", rekao je Dodik, odgovarajući na pitanje novinara o navodima iz Evropske komisije da je u stanju da deblokira 600 miliona evra za izgradnju dijela Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku ako se riješi politička kriza u BiH.

On je rekao da paket Evropske komisije sadrži 700 miliona evra pomoći BiH, što su većim dijelom kreditna sredstva, a samo su Republici Srpskoj locirali 35 miliona evra.

Dodik je rekao da u Predsjedništvu BiH nije dao saglasnost za ovu vrstu programa, jer Republika Srpska u finansijskom sistemu BiH učestvuje sa 35 odsto, ističući da će Republika Srpska to prihvatiti kada bude 35 odsto lociranih kredita na prostor Republike Srpske iz tog programa.

"Ovdje je riječ o bezobrazluku, jer oni daju kredite opterećene kamatama i rokovima za vraćanje, a onda politički uslovljavaju", istakao je Dodik.

On je rekao da Evropska komisija izmišlja političku krizu u Republici Srpskoj, navodeći da je kod njih politička kriza jer nekoliko desetina hiljada ljudi u Beču izlazi na ulice, a ne u Republici Srpskoj gdje ljudi izlaze na mitinge.

(Srna)