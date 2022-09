Dodik sa Putinom o energetici, gasovodu i misiji "Altea"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da će na predstojećem susretu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o energetici, gasovodu, ali i tražiti da Rusija podrži produžetak misije "Altea" u BiH.

Dodik je nakon sastanka u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, rekao da ih je informisao o tome.

On je rekao da je Rusija dokazani prijatelj Republike Srpske, te da će sa Putinom, u okolnostima koje su dodatno otežavajuće nego ranije, razgovarati o mogućim modalitetima.

"Isključivost koju vidimo na Zapadu u pogledu `ili ste za Rusiju ili ste za nas`, apsolutno treba odbaciti. Mi moramo da sarađujemo sa svima koji žele sa nama da sarađuju. Ako je cijena nesaradnje ultimatum, onda to nije saradnja, onda je to podaništvo, i mi ne možemo na to da pristajemo", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da će najvažnija pitanja koja će razmotriti sa Putinom biti energetska, te dodao da je Srpska veoma zainteresovana da se napravi gasovod (od Srbije ka Srpskoj), kao i da je ruska strana odobrila taj projekat.

"Imamo zastoj u pogledu odlučivanja na nivou BiH i to predstavlja ozbiljan problem. Ja sam vjerovao da ću moći da to pitanje riješim u Sarajevu prije puta i da mogu da proglasim početak investiranja, ali naprosto to nije bilo moguće", naveo je Dodik.

On je ocijenio da u Sarajevu na sve gledaju na veoma neproduktivan i neočekivano loš način, mada očekuju da dobiju gas od Rusa, a da spriječe sve što bi Rusija radila sa Srpskom ili s njima.

"Ranije sam razgovarao čak i o tome, u okviru neke strukture u Sarajevu, da ponudim sa stanovišta onog što ja mogu – da Rusi izgrade jednu elektranu negdje u okolini Sarajeva, na federalnom dijelu, kako bi pojačali energetsku stabilnost", istakao je Dodik.

On je podsjetio da se na proteklom samitu EU - Balkan na Brdu kod Kranja moglo čuti kako se polako postavljaju ultimatumi, ali da on misli da se one zemlje koje pristanu da prihvate ultimatum odmah mogu proglasiti podaničkim i veoma, veoma zavisnim samo od jedne strane.

"Dakle, mi moramo imati alternative. OK saradnja sa Zapadom na ekonomskom, pa i političkom planu. Na političkom planu nemamo neku sigurnost, ali očigledno sve mjere koje oni guraju na ovaj prostor nisu u interesu nas, srpskog naroda. Ali, na ekonomskom planu možemo da sarađujemo", rekao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska ima malu prednost koju ne treba da izdigne na nivo euforije, jer ima malo više energije nego drugi, ali to je, opet beznačajno u globalnim okolnostima.

"Ali, imamo dovoljno za sebe i zato je važna stvar koju treba ponavljati", rekao je Dodik.

On je istakao da će sa Putinom razgovarati i o misiji "Altea" u BiH i da će mu predložiti da Rusija podrži produžetak te misije na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u novembru.

Dodik je naveo da će predložiti Putinu da se Rusija založi da se produži ta misija, jer smatra da je imala neki značaj, osim u jednom dijelu kada je pokušala da napravi neki novi pristup.

"Ali, u svakom slučaju, da se ne bi izazvale neke druge rasprave o tome, a koje žele neki o nekom ulasku BiH u NATO u nekom značajnom obimu ili nešto slično, mislim da je najbolje da ostane `Altea` u BiH. Tako da ću i o tome razgovarati sa Putinom", rekao je Dodik.

