Federalni mediji tvrde: Kristijan Šmit večeras nameće izmjene Izbornog zakona!

Izvor: Nihad İbrahimkadić, Anadolija

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (kojeg ne priznaje RS) Kristijan Šmit nametnuće večeras izmjene Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH, saznaju federalni mediji.

Šmit je odluku prvobitno donio 27. jula ove godine, doduše drugačiju od one koja je trebala biti donesena, a kako je N1 ekskluzivno objavio 20.7.2020. Onda je odlučio da da rok šest sedmica političarima u BiH da se dogovore. No, do toga nije došlo.

Kako saznaje N1, Šmit će nametnuti djelimično modificirane izmjene u odnosu na one koje su objavljene u julu. Nije još jasno da li ostaje izborni prag od tri posto. Kako N1 saznaje, broj delegata u Domu naroda PSFBiH biće 23, dok će za donošenje odluka biti dovoljno 11 “ruku”, umjesto dosadašnjih šest.

Izmjenama su, pored ostalog, utrostručene novčane kazne za kršenje Izbornog zakona BiH koje sad mogu iznositi i do 30.000 maraka (više od 15.000 evra), Centralnoj izbornoj komisiji BiH se daje mogućnost da izbriše pojedinca s kandidatske liste ili stranku koja grubo prekrši zakon, a definisan je i zabranjen govor mržnje.

Na ovu odluku reagovao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević koji je na konferenciji za novinare rekao:

"Naš stav znate o Šmitu, on nije visoki predstavnik i nema pravo nametati bilo šta, niti da se miješa u život BiH. Nijedan visoki predstavnik na osnovu Dejtonskog sporazoma i Aneksa 10 nema prava da bilo šta nameće. Naš stav je jasan. Nikada nećemo u RS-u pristati na nešto što se nameće. Tu su stvari jasne. Uz Međunarodnu podršku, bošnjački politički faktor je učinio sve da uništi hrvatski konstitutivni faktor i u velikoj mjeri učinili da se uništi i srpski konstitutivni faktor. To su stvari protiv kojih ćemo se boriti".