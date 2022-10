Stevandić: Zadovoljni smo rezultatima na izborima, bili smo izloženi napadima i podmetanjima

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske za Mondo je rekao da je zadovoljan rezultatima na opštim izborima, uprkos svim “napadima i podmetanjima” sa kojima se stranka suočila tokom kampanje. Tvrdi da je US na izborima osvojila pet mandata.

Stevandić kaže da do konačnih rezultata očekuje bolji plasaman i najmanje pet poslaničkih mandata.

“Ujedinjena Srpska je vratila 40 odsto glasova u odnosu na prošle izbore. Jedina je bila targetirana i izložena ozbiljnim napadima i podmetanju u toku izborne kampanje. Očekujemo da se taj rezultat još više popravi do kraja brojanja, jer podaci sa kojima raspolažemo je da imamo najmanje pet mandata”, rekao je Stevandić za Mondo.

Na pitanje da li je zadovoljan izbornim plasmanom svoje stranke, Stevandić kaže da Ujedinjena Srpska uvijek traži i želi više, te da je ovo samo jedna etapa na tom putu.

“Ono što je san svake stranke je da bude parlamentarna na svim nivoima, a Ujedinjena Srpska to i jeste. Imaćemo poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske. U skoro svim skupštinama gradova imamo svoje gradonačelnike i predsjendike skupšina opština tako da je to jedna od razvijenih stranačkih struktura u RS i BiH. Što se nas tiče, čim podvučemo crtu odmah krećemo naprijed”, poručio je on.

Prema dosada prebrojanim biračkim mjestima u RS (84 odsto), Ujedinjena Srpska je osvojila 28.055 glasova. Interesantno je da je za Narodnu skupštinu najviše glasova osvojio Kostadin Vasić (3.516), a Stevandić je za sada treći na listi sa osvojenih 2.862 glasova. Što se tiče Parlamentarne skupštine BiH, prvi na listi je Milan Petković sa 4.859 glasova.

