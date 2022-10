Stanivuković: Rezultat opozicije nije zadovoljavajući

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da nije zadovoljan rezultatom opozicije na opštim izborima, ali je čestitao Nebojši Vukanoviću na mandatima koje je osvojio.

Stanivuković kaže da se Vukanović odvažio da krene svojim putem i tako ostvario rezultat vrijedan poštovanja.

"Rezultat opozicije nije zadovoljavajući. Čestitam Vukanoviću na odličnom rezultatu. Isto je to urađeno u Banjaluci. Zbirno gledano PDP će ostati na istom, iako će Banjaluka imati jedan mandat više. PDP će imati četiri mandata, a to se nikad prije nije desilo", rekao je on.

Tvrdi da je u pojedinim naseljima u Banjaluci nestalo struje oko pola tri ujutru u vrijeme izbora.

"Bila je to izazovna noć i trebalo je zadržati disciplinu. Da li je to bilo slučajno ili namjerno, ne mogu se baviti pretpostavkama. Sva biračka mjesta gdje su bile primjedbe se trebaju provjeriti i izvršiti istragu. Neki su pokušali da ukradu, neki su uspjeli. Svašta je tu bilo i ostaje da se utvrdi i vidi šta će biti dalje. Pričekaćemo još dio rezultata koje trebaju da se prebroje", rekao je on.

Upitan da prokomentariše da li je proglašenje pobjede Jelene Trivić za predsjednicu Republike Srpske bilo preuranjeno, Stanivuković je izbjegavao konkretan odgovor.

"Tanka je nit između brzopletosti i odlučnosti i tu treba da se nađe balans. Uvijek je bolje malo sačekati. Kada sam u Banjaluci vodio na izborima 2020. godine čekao sam još sat vremena dok to nije bilo zasigurno. To je bio moj način. Sada sam smatrao da je moja dužnost da odbranim glasove. Ljudi su jedva dočekali da kritikuju. Treba uzeti u obzir da te vi u ringu 30 dana prije izbora, tada su pomiješane emocije i velika očekivanja. Moramo imati razumijevanja. Lako se poslije bitke može pričati o tome šta je trebalo, ja ne bih da o tome govorim", rekao je on.

Za razliku od rukovodstva PDP-a koje tvrdi da je Jelena Trivić pobijedila u izborima za predsjednika Republike Srpske i da se desila neviđena izborna krađa, Stanivuković je nešto mirnijeg stava.

"Mislim da niko nije predsjednik, kao što niko nije još poslanik. Hajde da pričekamo. Evidentno je da će Željka Cvijanović po svemu sudeći to biti i kada bude zvanično, čestitaću", rekao je on.

Stanivuković je čestitao i Vladi Đajiću, nosiocu liste SNSD-a za Narodnu skupštinu u izborbnoj jedinici tri, na pobjedi.

"Ja sam imao mnogo veću podršku u Banjaluci, a on je imao najviđše glasova u cijeloh izbornoj jedinici i ja mu čestitam. Borili smo se obojica", rekao je on.

