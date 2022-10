Dodik o Bosni i logici: Ovo što se dešava poslije izbora potvrđuje da je Andrić bio u pravu

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su za njega neupitni rezultati izbora i da sve što se sada dešava predstavlja skrnavljenje izborne volje naroda i demokratije.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Nije bilo potrebe za ovakvom ujdurmom, a sve su to pokazala i ponovna brojanja", rekao je Dodik za "Sputnjik".

Povodom ponovnog brojanja glasova za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Dodik je rekao da slavi od noći izbora i da je sve ostalo poslije toga spekulacija.

"Na kraju će se vidjeti da je ono što smo saopštili te noći bilo tačno", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da aktuelna dešavanja u BiH potvrđuju ono što je rekao Ivo Andrić da "kada uđete u Bosnu, prestaje svaka vrsta logike".

"Ovo što se sada dešava potvrda je toga", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Komentarišući to što u BiH još nisu objavljeni rezultati izbora, Dodik je rekao da je to rezultat strukture BiH i pokušaj da svako drugome nametne neku svoju volju, zagorča život ako je to moguće.

"To nije način na koji BiH može da živi duže vrijeme. BiH je još pod snažnim protektoratom stranaca u pokušaju da očuvaju neku imaginaciju o njoj", rekao je Dodik.

Dodik je danas posjetio Višegrad, a večeras stigao na Mećavnik u Srbiji gdje se održava festival "Kustendorf klasik".