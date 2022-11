Lukač: Nikom nije do rata, treba se okrenuti budućnosti

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ocijenio je da je bezbjednost u BiH zadovoljavajuća, da nema incidentnih situacija koje mogu da dovedu do nekih sukoba, te da ne vidi ništa sporno u produženju mandata misiji Altea.

"Nema ni terorističkih akata u posljednje vrijeme, ali samo prisustvo Eufora nije sporno. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima dobru saradnju s njima kad god je to potrebno. Ne vidim nikakav problem što se tiče prisustva Altee, ne mislim da ih je potrebno proširivati, niti povećavati broj", rekao je Lukač.

On je poručio da nikome nije do rata, da je taj period ostao u prošlosti, te da se treba okrenuti budućnosti.

Govoreći o nedavnoj informaciji da bi moglo doći do ubistva policijskog službenika i tužioca u Banjaluci, Lukač je za BHT rekao da je ona došla iz određenih kriminalnih krugova i da su provjere počele.

On je naveo da se došlo do zaključka odakle je to poteklo i da je to vjerovatno jedna vrsta pritiska na ljude koji rade svoj posao na pravi način.

Kada je riječ o saradnji sa Evropolom, Lukač je naveo da je BiH jedina zemlja koja nema potpuno uspostavljenu saradnju, te da smatra da će se to moći završiti u što skorijem roku.

"Nakon šest godina, optimista sam da ćemo moći to da završimo. Imamo taj potpisan i ratifikovan sporazum, još nije implementiran u potpunosti, nije napravljena zajednička kontakt tačka. Nadam se da ćemo to uraditi u narednim mjesecima i da imamo potpunu saradnju sa Evropolom, da radimo na određenim međunarodnim akcijama u mnogo većem obimu i na kvalitetniji način nego što smo radili do sada", naveo je Lukač.

On je najavio da će uskoro biti otvoren novi objekat policijske akademije i da će školovanje trajati 14 mjeseci s ciljem da se dobiju dobro obučeni i školovani policajci.

"Ulagano je i u obučavanje, napravljen je novi centar za obuku na prostoru Zalužana sa mnogo objekata za taktičku, vatrenu i fizičku obuku", rekao je Lukač.

Komentarišući slučaj samoubistva mladića Mladena Dulića koji je ismijavan i sniman tokom prijavljivanja za posao na benzinskoj pumpi, nakon čega je snimak objavljen na društvenim mrežama, Lukač je istakao da su počeli razgovori o izradi zakona o sprečavanju širenja lažnih vijesti i da će stručnjaci ponuditi najbolje rješenje, jer u trenutnim zakonskim okvirima policija nema mogućnost da se bori protiv sajber nasilja.

On je izrazio uvjerenje da će se određeni zakonski prijedlozi naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske odmah nakon njenog konstituisanja.



Lukač je rekao da Srbija, Hrvatska i neke evropske zemlje imaju definisano da su kleveta i uvreda krivična djela, što Republika Srpska nema.

"Zakonom je regulisano i zabranjeno neovlašteno snimanje i distribuisanje snimaka, snimanje bez saglasnosti. Ali, ljudi to čine svakodnevno i očito se ne tretira dovoljno ta zakonska materija", rekao je Lukač.

On je podsjetio da je Mladen Dulić prijavio slučaj policiji i tražio pomoć.

"Rekao je da je doživio ismijavanje, čak je naveo u prijavi da mu je lice postavljalo neka glupa pitanja, bio je svjestan o čemu se radi, ali je rekao i da smatra da je riječ o nekoj šali. Nije ni tražio neku krivičnu odgovornost, ali je tražio da se snimak skine sa društvenih mreža, što nije u mogućnosti policije, mi nemamo tu mogućnost, nije to ni zakonski regulisano", pojasnio je Lukač i dodao da se u narednom periodu moraju preduzeti određene mjere u zakonskim okvirima.

Govoreći o novom mandatu, Lukač je rekao da trenutno ne razmišlja hoće li obnoviti mandat i da je to predmet razgovora u budućem periodu, ali smatra da će se nova vlada Republike Srpske biti uspostavljena do Nove godine

