Cvijanović u Tirani: EU spremnija da BiH dodijeli kandidatski status

Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je opšta ocjena današnjeg Samita u Tirani da EU nema bez zapadnog Balkana.

Izvor: RTRS

Cvijanovićeva je izjavila da su i plenarni i bilateralni sastanci u Tirani protekli u duhu nastojanja da se zapadnom Balkanu ponudi nešto više od uobičajene, poprilično istrošene terminologije o evropskoj perspektivi zemalja regije u kojoj i dalje postoji more neriješenih problema, ali i nedosljedan odnos EU prema različitim političkim akterima.

"Djeluje, međutim, da je EU spremnija da se BiH dodijeli kandidatski status. Finansijska podrška, koja će u različitim oblastima biti dodijeljena zemljama regije, dobrodošla je, ali nužno je i da budu deblokirana sredstva koja se odnose na infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. U tom smislu, mi smo u prethodnom periodu dobijali obećanja da će se to i desiti. Ukoliko to ne bi bilo tako onda bi u Predsjedništvu BiH i drugim institucijama morali i mi blokirati sredstva za FBiH, a to ne bi bilo dobro ni za jedne ni za druge. To sam i danas rekla svojim sagovornicima", istakla je Cvijanovićeva, upitana kakvi su joj utisci nakon niza razgovora u Tirani i ima li prostora za optimizam da će se odnosi EU i BiH postaviti na realnije osnove.

Cvijanovićeva je navela i da je ocjena da se mora izaći iz nejasnih formulacija o evropskoj perspektivi, već nešto konkretno raditi.

"Jedan od tih konkretnih koraka upravo i jeste ono što predstoji, a oni očekuju da će to zaista biti zeleno svjetlo za dobijanje kandidatskog statusa za BiH", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da ohrabruje opredijeljenost da se prema zapadnom Balkanu pristupi na jedan realniji način nego što je do sada bio slučaj.

Cvijanovićeva je dodala da je raduje što su rekli da je postojala i određena nepravda možda i prema cijelom zapadnom Balkanu, ali da su više puta pomenuli BiH.

(SRNA)