Izetbegović: Dodik me zvao na svoje Imanje u Laktašima, nisam prihvatio

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović negirao je tvrdnje lidera SNSD-a Milorada Dodika da ga je kontaktirao preko posrednika.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Podsjetimo, na konferenciji za novinare nakon potpisivanja sporazuma SNSD-a, HDZ-a i Osmorke, Dodik je rekao da ga je zvao prijatelj Bakira Izetbegovića "sa strane" kako bi ga zamolio da lidera SDA ne ostavi na cjedilu.

"Dodika nisam zvao ni ja, ni moji prijatelji, jedina istina je da smo dogovorili ANP i NATO put BiH, on vrlo dobro zna zašto je na to pristao. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a posljednjih dana je u dva navrata pokušao da me uvuče u svoje medijske spinove i performanse, kojima uvijek skreće pažnju sa suštinskih događaja", rekao je Izetbegović.

Prema njegovim riječima, tako je i ovaj put, "kada Dodik svojim izjavama pokušava pomoći Osmorki, računajući da će se umjesto katastrofalnim sporazumom o formiranju vlasti na državnom niovu, mediji i javnost radije baviti pričama o tome ko je koga zvao, ko je šta dogovorio, koje su na nivou rekla-kazala".

Izetbegović ističe da nije namjeravao reagirati, ali će to ovaj put uraditi "s obzirom na to da dio medija, svaki iz svojih razloga, u pravilu uvijek nasjedne na njegove spinove".

"Dodik je prije nekoliko dana prvo rekao da sam ga ja zvao i nudio mu svašta da bismo potpisali koalicioni sporazum. Nakon što taj prvi spin nije izazvao posebnu pažnju, Dodik se juče odjednom sjetio da to ipak nisam bio ja, nego neki moj prijatelj. Na sve je dodao i neistinu kako sam mu nekada rekao da ga moram napadati jer ako to ne radim da sam o lošoj situaciji", poručio je Izetbegović.

Dodao je da niti je zvao Dodika, niti je ovlastio bilo koga da ga zove u njegovo ime i bilo šta mu nudi.

"Potpuno sam siguran da Dodik na tu temu nije dobio poziv ni od predsjednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana, što je špekulacija koja se pojavila u nekim medijima. U stvari je bilo obrnuto, Dodik je preko nekolicine posrednika tražio da se sastane sa mnom na njegovom imanju u Laktašima, što nisam prihvatio, uz napomenu da se razgovori mogu voditi u Sarajevu, nakon što se okončaju izbori za domove naroda. Pozivi su stizali u nekoliko navrata, sve dok mu SDP nije isporučio četvrtog delagata u Domu naroda PS BiH", rekao je Izetbegović.

Što se tiče tvrdnje o "nuđenja svačega" da bi potpisali koaliciju, s obzirom da između njih nije bilo kontakta, priča sama po sebi pada u vodu, dodao je lider SDA.

"Ali, ostaju činjenice da je 2015. godine SDA umjesto SNSD-a vlast formirala sa PDP-om i SDS-om, a da je nakon izbora 2018. godine uvjet da bi Dodik ušao u vlast bilo potpisivanje Programa reformi (ANP) i nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine. I dok taj uvjet nije ispunio, nije mogao ući u vlast. Dakle, što se tiče nuđenja svačega i dogovoranja s Dodikom – jedina istina je da smo dogovorili ANP, a on vrlo dobro zna zašto je na to pristao. Valjda će nekad smoći hrabrosti da to objasni i javnosti u entitetu RS", naglasio je.

Na kraju, dodaje da Dodika nije napadao – ni zbog štete ni zbog koristi.

"Napadali smo nakaradne i opasne politike koje je on vodio. Napadao je on, i državu BiH, i Bošnjake, i mene lično. Odgovor na njegove napade na državu bile su apelacije Ustavnom sudu BiH, gdje ga je SDA dobila 7:0", zaključio je Izetbegović.

(Klix)