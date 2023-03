Crnatkovih pet prijedloga za OPOZICIJU: Početi PROTESTE na Trgu Krajine i smanjiti FOTOGRAFISANJE "sa režimom"

Šef Kluba poslanika i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak napisao je danas nekoliko prijedloga za koje smatra da bi bile korisne u političkoj borbi opozicije u Republici Srpskoj.

Prvo što treba uraditi, smatra Crnadak, jeste prekid bilo kakvih međusobnih napada i podmetanja.

On takođe misli da opozicioni političari ne bi trebali preduzimati "bilo kakve aktivnosti, poput odluka, izjava, objava, fotografisanja i slično, koje mogu dovesti do sumnje u približavanje ili saradnju sa režimom, osim one koja je neizbježna, institucionalna i strogo formalna".

"Hitno održati sastanak delegacija opozicionih političkih partija. Iako svaka partija djeluje samostalno, jednokružni sistem izbora u BiH zahtijeva saradnju onih koji iskreno žele promjene i pad SNSD režima", piše Igor Crnadak u trećem prijedlogu.

Dalje, Crnadak predlaže da bi opozicija što prije trebalo da započne svakodnevna protestna okupljanja na Trgu Krajine u Banjaluci, sve do glasanja o ukidanju akciza na Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Niža cijena goriva za 50 feninga pomoći će svakoj porodici. Kada se okupi 30 hiljada ljudi za ukidanje akciza i SNSD će morati popustiti. U organizaciji i provođenju okupljanja, protestnih šetnji, medijskog djelovanja i drugih aktivnosti u borbi za ukidanje akciza moraju učestvovati svi najvažniji ljudi opozicije, bez izuzetka", predložio je potpredsjednik PDP.

Ultimativni zahtjev opozicije, po Crnatku, jeste zahtjev za skeniranje glasačkih listića, video nadzor i potvrdu identifikacije birača otiskom prsta, kao i druge promjene u okviru izbornog procesa, koje će garantovati slobodne i poštene izbore već 2024. godine, a nakon, kako navodi "otimanja izborne volje građana na Opštim izborima 2022. i pokradenih izbora za Predsjednika Republike Srpske".

Prijedlozi dolaze u jeku međusobnog obračuna Draška Stanivukovića i Nebojše Vukanovića preko medija i društvenih mreža u kojem ovaj drugi optužuje prvog da je praktično postao saradnik vlasti i vladajuće koalicije predvođene SNSD-om.

