Uzunović napadnut nakon što je podržao novu Vladu FBiH: Pljuvali su me i polijevali vodom

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Kenan Uzunović je napadnut nakon sjednice ovog doma zbog odluke da podrži Vladu.

Izvor: Samir Jordamović, Anadolija

Nakon toga se javio portalu "Avaza" i pojasnio šta se desilo.

"Napadnut sam od strane demonstranata, nisam povrijeđen, ali je ovo ružan način za iskazivanje nezadovoljstva. Pljuvali su me, poljevali vodom", rekao je Uzunović.

Ističe da je on bio prevaga i da je to razlog zašto je napadnut.

"Imao sam enormne pritiske zadnjih pet dana, nisam boravio kući, bio sam van države i samo se pojavio na sjednici i podržao Vladu FBiH, s obzirom na to da sam dio osmorke. Oni su trgovali mojom rukom, očito su mislili da su me kupili, ali bio sam mudriji od njih i otišao van države, meni je žao što je došlo do ovoga", dodao je Uzunović