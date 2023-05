Dodik i političari RS bojkotovali himnu BiH, sjedili tokom intonacije

Milorad Dodik, Radovan Višković i još nekoliko političara iz RS-a danas su prilikom obilježavanja Dana Vojske RS i Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH ostali sjediti dok je intonirana himna Bosne i Hercegovine.

Izvor: Printscreen/N1

U Kasarni "Kozara" u Banjaluci danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 12. maja - Dana vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH.

U ime institucija Republike Srpske vijenac je položio predsjednik Srpske Milorad Dodik, u pratnji predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, premijera Srpske Radovana Viškovića i izaslanika srpskog člana i predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Međutim, Milorad Dodik, kao i ostali politički vrh u RS su bojkotovali himnu BiH dok se intonirala. S druge strane, dok je pjesma RS Moja Republika krenula zvaničnici su odmah ustali.

Dodik i politički vrh RS bojkotovali BIH himnu, sjedili dok se intoniralapic.twitter.com/ndga3VoNw5 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA)May 12, 2023

Podsjetimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da je formiranje VRS bio način odbrane slobode srpskog naroda. Kritikovao je sudove koji su sudili ljudima “koji su časno stali za odbranu svog naroda”.

“Nisam srećan što je došlo do ukidanja VRS i do stvaranja OS BiH, to nije nešto što se htjelo, nego što se moralo. Pripadnici 3. RS puka su za nas uvijek Vojska RS”, rekao je Dodik.

(N1)