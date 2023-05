Dodik podržao Vučićev skup: "Zloupotrebu tragedije za političke obračune smo imali i ovdje"

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da je Srbiji danas, nakon dvije strašne tragedije, najpotrebnije jedinstvo i stabilnost, a ne da se ovi nemili događaji zloupotrebljavaju za političke obračune, što nikada i nikome nije donijelo koristi, pa neće ni Srbiji.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Srbiju je zadesila tragedija koju niko nije očekivao i želio. Stradanje djece i drugih građana Srbije je bolno i teško, nenadoknadivo. To je vječna trauma koja će ostati svima nama u duši i srcu. Nema riječi da objasne ovu tugu, ćutnja je jedina moguća", istakao je Dodik upitan da prokomentariše najnovija dešavanja u Srbiji i najavljeni narodni miting za odbranu slobodarskih demokratskih vrijednosti i mirnu i stabilnu Srbiju, koji je zakazan za 26. maj u Beogradu.

Dodik je istakao da narodna i nacionalna bol i tragedija, po prirodi stvari, okupe naciju u zajedničkom odnosu prema tuzi i zajedničkom naporu da ujedinjeni djeluju u odbrani od svih budućih prijetnji.

"Srbiji i svim Srbima treba mir, kao i zajedničko i jedinstveno djelovanje na stabilizaciji prilika. Koristiti tragediju za političke obračune nikada i nikome nije donijelo koristi. Nedavno je u Republici Srpskoj tragedija jednog mladića zloupotrebljena kao platforma za politički obračun koji je opozicija koristila da bi destabilizovala Republiku.

Grubo su koristili tu tragediju i nerazjašnjenu smrt nesrećnog mladića, organizujući 'deševanje ulice' i proteste. Sve dok im je tragična smrt mladića koristila, bili su tu i Branislav Borenović, i Igor Crnadak, i Mladen Ivanić, i Jelena Trivić, i Mirko Šarović i Milan Radović, ali su bili i britanski obavještajci kojima je Crnadak pružao logističku pomoć u Banjaluci", naveo je Dodik.

Kada su predstavnici opozicije u Srpskoj vidjeli da im ova tragedija više ne koristi, dodao je Dodik, nestali su bez imalo empatije.

"Najbolje o tome govori otac stradalog mladića. Sve se koristilo po uzoru na šarene, ovakve i onakve 'revolucije', a sve se svelo na 'šarenu lažu' i tešku zloupotrebu porodične tragedije. Od tada su imali tri puta izbore u Republici Srpskoj i sva tri puta su izgubili. Narod je prepoznao političke hijene. A poznato je i kad je trebalo da budu uhapšeni britanski obavještajci, njih su britanski plaćenici prebacili u Sanski Most, na muslimansku teritoriju", rekao je Dodik.

On je istakao da samo beskarakterni ljudi mogu da pokušaju iskoristiti smrt djeteta za svoj šićar i podsjetio da to u Republici Srpskoj nije prošlo jer je narod na izborima rekao gdje im je mjesto.

Dodik je naglasio da Republika Srpska, kao i srpski narod u cjelini ne voli strane agente i plaćenike.

"Sve ovo danas, nažalost, gledamo u Srbiji. Tragedije, stradanje, smrt nedužne djece i ljudi koristi se za obračun sa državom i vlašću. Upokojeni patrijarh Pavle je rekao: 'Kada strada dijete onda strada cijelo čovječanstvo'. U tome je sva istina, dalje nema. Ali, dio opozicije u Srbiji, kao i nedavno ona u Republici Srpskoj, misli i hoće da ima, potpuno instrumentalizujući tragedije, organizujući proteste i iznoseći političke zahtjeve.

Dio opozicije u Srbiji, nažalost, koristi ove tragedije za lični napad na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Znam ga lično i mogu da svjedočim o njegovoj posvećenosti Srbiji i koliko mu teško padaju ove nesreće koje su zadesile zemlju. Isto tako, Željku Cvijanović i mene su napadali zbog smrti nedužnog mladića u Banjaluci, pa su čak došli do toga da lažu da smo mi ti koji smo izvršili ubistvo. Danas imamo isti scenario u Srbiji, gdje od Vučića prave metu i krive ga za sve što im padne na pamet", naglasio je Dodik.

On je naveo da krivica koju oni produkuju ne može da se pripiše bilo kome osim počiniocima, a preko njih i onima koji su na bilo koji način tome doprinijeli.

"I gdje smo sada? Dio opozicije u Srbiji, po uzoru na opoziciju u Republici Srspkoj, koristi smrt nedužne djece i ljudi da izazove nemire i nerede u Srbiji. Samo se ne zna tačno ko je koga ovdje instrumentalizovao: Jelena Trivić - Mariniku Tepić ili Marinika Tepić - Jelenu Trivić? Možda bi Britanci znali odgovor? Opozicija u Srbiji, odnosno jedan dio nje u nastojanju da 'zgrabi' tragediju kao svoju šansu, odmah je krenuo na trgove i ulice. Naravno, uz svoje strane podupirače. Žele da sruše stabilnost Srbije. Međutim, to više govori o njihovoj nemoći", naglasio je Dodik.

On je dodao da bi se to možda moglo razumjeti da je opozicija u Srbiji nakon tragedije tražila izbore, što rade odgovorne opozicije kojima je do demokratije.

"Ali, gle čuda - opozicija u Srbiji, odnosno dio nje, ne traži izbore nego to predlaže vlast. Šta je ovo - odgovornost ili slabost? Ja mislim i jedno i drugo - odgovornost vlasti i slabost opozicije. Kakva je to opozicija koja ne traži izbore? To je samo još jedno pitanje sa jasnim odgovorom: Slaba! Da li tako slaba i neartikulisana može doprinijeti Srbiji? Ne može! Može je samo destabilizovati", konstatovao je predsjednik Srpske.

On je rekao da bi objektivna i trezvena analiza situacije, bez tenzija, pokazala da je ponašanje predsjednika Srbije u ovako teškim okolnostima bila državnički odgovorno ponašanje.

"U prilog ovoj tvrdnji govore i mjere koje su preduzete u Srbiji, što je vrhunski dokaz odgovornosti, kao što su: postupanje na najvišem stepenu odgovornosti, amnestija za predaju nelegalnog oružja, povećane mjere bezbjednosti u školama, kao i niz drugih odgovornih i državničkih poteza. I opet to napadaju, a šta bi bilo da je policija spriječila okupljanje. Opet bi ga napadali", rekao je Dodik.

On je naglasio da je potpuno opredjeljen u podršci stabilnoj i razvijenoj Srbiji koja je svoja, a ne pod upravo stranih ambasadora.

"Zato podržavam mirni skup Srbije zakazan za 26. maj. Smatram da samo izbori mogu dati legitimitet i legalitet narodnoj vlasti. U Srbiji postoji narodna vlast. Onima kojima se ona ne sviđa jedino mjesto gdje se mogu boriti za to su izbori. Neka Srbija bira, a ja sam uvjeren da će ona potvrditi samo ono što se zna", naglasio je Dodik.

On je istakao da se stabilna, sigurna i mirna Srbija može održati samo u kontinuitetu ove vlasti.

"Pobjedu stare/nove vlasti gledali smo već u Republici Srpskoj. Opoziciji nisu pomogli agenti stranog uticaja i strani obavještajci ni u izborima ni poslje njih. NJih, jedne i druge, narod naprosto neće i ne voli, jer im ne vjeruje", poručio je Dodik i naglasio da je Srbiji potrebno jedinstvo, međusobno razumijevanje i dijalog koji mogu doprinijeti prijeko potrebnoj stabilizaciji prilika, smirivanju tenzija i sveukupnom napretku zemlje.

(Srna)