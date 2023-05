Đajić kandiduje Amidžića sa Savjet ministara: "Bilo bi degutantno da sva tri ministra budu iz Istočnog Sarajeva"

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka predložio je Srđana Amidžića za novog ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.

To mjesto je upražnjeno nakon odlaska Zoprana Tegeltije na funkciju direktora Uprave za indirektno opozrevianje.

Amidžić je bio jedno od imena koje se pominjalo kao mogući kandidat za tu funkciju, a da je on izbor banjalučkog SNSD-a, potvrdio je za ATV potvrdio predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić.

"Poznato je svima da je u toku izbor novog ministra finansija u SM. Postoje u SNSD-u mnogi dobri kandidati. Što se tiče prijedloga iz Istočnog Sarajeva, to je nama veoma bitan odbor, ali, bilo bi u najmanju ruku degutantno da sva tri ministra budu iz Istočnog Sarajeva. Stav GO SNSD-a Banjaluka, je, da pored svih kandidata, za koje smatramo da su odlični, naš kandidat, za kojeg mislimo da će taj posao raditi odlično. je profesor Srđan Amidžić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta, naš dugogodišnji član i osoba koja je samo u prošlim izborima imala 154 govora na raznim mitinzima, gdje je predstavljao politiku SNSD-a i politiku razvoja Srpske. Smatramo da je to naš najbolji kandidat", rekao je Đajić.

Ministri u Savjetu ministara iz "kvote" i raspodjele koju je obezbijedio SNSD formiranjem vlasti na nivou BiH, a sa mjestom prebivališta u Istočnom Sarajevu, su Staša Košarac (SNSD) u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i ministar bezbjednosti Nenad Nešić (DNS).

Kao jedan od kandidata nezvanično je spomenut gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i predsjednik GO SNSD u tom gradu. On se prije par dana oglasio saopštenjem u kojem je izrazio svoje zadovoljstvo jer se njegovo ime stavlja u kontekst mogućeg obavljanja tako važnih funkcija i da mu to imponuje, ali je poručio da je njegovo opredjeljenje i dalje grad Istočno Sarajevo.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a u Banjaluci u petak izjavio da SNSD ima tri do pet kandidata za sada upražnjeno mjesto ministra finansija i trezora BiH.

