Dodik: SNSD ima tri do pet kandidata za ministra finansija i trezora BiH, nema hiće

SNSD ima tri do pet kandidata za ministra finansija i trezora BiH, kazao je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nakon današnje sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a u Banjaluci.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dosadašnji ministar Zoran Tegeltija juče je imenovan za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH).

Prema nezvaničnim informacijama, među kandidatima su Srđan Amidžić, Dalibor Tomaš i Milorad Đurđević.

Dodik je danas istakao da Tegeltija 14. juna napušta ministarsko mjesto.

"Tek sada smo pokrenuli ativnosti da bismo došli do imena. Na sreću, SNSD je kadrovski snažna politička partija. Imamo najmanje između tri i pet ljudi koji bi mogli da obavljaju tu dužnost, bez oklijevanja. Nema hiće u tom pogledu, tek smo počeli da pričamo. Razgovaraćemo sa gradskim organizacijama, sa njima samima, i onda se vratiti i donijeti odluku", kazao je danas Dodik.

Što se tiče koalicije na državnom nivou, Dodik je rekao da u SNSD mogu biti zadovoljjni ostvarivanjem dogovora sa partnerima na nivou BiH - oko kadrovskih pitanja, nekih politika, te "deblokade nekih stvari".

"Dobro je što je došlo do deblokiranja istočne gasne konekcije, ali smo zabrinuti da će na nivou Predsjedništva BiH doći do blokade. Za nas je to neprihvatljivo. Ako dođe do toga, predstavnici SNSD-a neće biti u mogućnosti da glasaju za bilo koje druge projekte na nivou BiH", kazao je Dodik

Govoreći o sporazumu BiH i Islamske zajednice, Dodik je kazao da se u prijedlogu primjećuje određeni ekskluzivitet za IZ BiH.

"Treba doći do sporazuma, što je moguće prije, ali ne može biti izvan okvira prava koji su dati drugim vjerskim zajednicama. Prijedlog koji vidiimo je pun prava na ekskluzivitet i u tom pogledu naša politika ne može dati podršku. Dakle, ujednačen pristup. BiH je sekularna zemlja. Ili ćemo se dogovoriti i svima drugima podići nivo prava, ili ćemo redukovati na nivo koji je dat drugima", rekao je Dodik.

(Mondo)