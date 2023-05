Vukanović: Jelena Trivić pogazila i iznevjerila sve principe i moralne norme u koje se klela godinama

Lider i poslanik Liste za pravu i red Nebojša Vukanović prokomentarisao je na svom blogu jučerašnju prvu skupštinu Narodnog fronta koji je osnovala Jelena Trivić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U opširnom tekstu, kojem ne fali ni uvreda, Vukanović je iznio tvrdnju da iza stranke Narodni front stoji "Dejan Slijepčević, novosadski biznismen, porijeklom iz Gacka, koji je uložio silan novac u ovaj projekat", ali navodno i srpska "služba."

"Trivićka je pogazila i iznevjerila sve principe i moralne norme u koje se klela godinama, pokazala svoje pravo lice, beskrupolozne i bolesno ambiciozne, ali veoma pokvarene i neiskrene osobe koja je spremna gaziti sve pred sobom da bi stigla do cilja, bez imalo empatije i trunke savjesti. Ona je najveće razočarenje političke scene Republike Srpske poslednje dvije decenije, koja umjesto poštovanja i zahvalnosti pokazuje krajnji prezir i neprijateljstvo prema svima koji su je podržavali", napisao je Vukanović.

On kaže da sve do jula prošle godine Trivićeva nije dozvoljavala da Adam Šukalo uđe u prostorije PDP-a, "sve dok nije postala kandidat pa je trebala svačiju podršku i pomoć, i mnogima se stomak prevrće kad vidi zagrljaje sa lažnim osmjehom, ne samo Šukala već i mnogih drugoh koje je do juče pljuvala i gledala sa prezirom".

"Okružiti se tajkunima, preletačima i politički smećem, kupeći otpad od PDP-a, SDS-a, DNS-a, Đokića, Stevandića, Selaka i Nešića, a glumiti Majku Terezu, pričati o poštenju, pravdi i borbi protiv korupcije, vrhunac je licemjerstva i beščašća," naveo je Vukanović.

Vukanović navodi da je godinama od Jelene Trivić "trpio uvrede, poniženja i napade, gutao knedle i borio se za opštu stvar, prelazio preko mnogo stvari."

Na prvu skupštinu stranke Jelene Trivić došao je i Adam Šukalo, nekadašnji poslanik u NSRS, a sada savjetnik predsjednika Srbije.



Kratko je rekao da je došao da pruži podršku, a u salu je ušao uz "Marš na Drinu". S njim je došla i Marija Obradović (SNS)pic.twitter.com/QM4u7NZAuL — Mondo (@MondoBH)May 23, 2023

Dodaje da je Trivićeva za njega "prešla crvenu liniju i da neću stati dok je politički ne uništi, skupa sa njenim bolesnim ambicijama, jer je to svojim sramnim ponašanjem i odnosom zaslužila."

"U znak zahvalnosti što sam je godinama podržavao i gurao, stekao brojne neprijatelje i probleme, od napada nožem Bundala u Narodnoj skupštini, jer sam je branio kad je istjerao iz Kluba, do Draška, Borenovića i drugih, kako bi je izgurao za kandidata za predsjednika..." kaže Vukanović.

Tvrdi da je Narodni front platio 1,1 milion maraka za kupovinu, ili 5000 maraka mjesečno za zakup prostora u centru Banjaluke.

(Mondo)

