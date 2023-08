Dodik: Većina tužilaca Tužilaštva BiH odbila da radi na optužnici protiv mene, nemojte se iznenaditi ako…

Predsjednik RS Milorad Dodik komentarisao je danas optužnicu protiv njega koju je Sud BiH vratio na doradu Tužilaštvu BiH, uz ocjenu da "čak ni sudija nije mogao da pređe preko toga što nije valjalo".

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Ocijenio je da je "neodgovorni tužilac užurbano i neodgovorno podigao optužnicu" protiv njega i v.d. direktora Službenog glasnika Miloša Lukića.

"Zar to nije dovoljno da neko kaže – imaš li ti neku odgovornost ovdje? Koji si ti đavo ovdje da možeš to sve da radiš? Šta je onda dovoljno… Usput treba da se kaže da je većina tužilaca kojima je ponudđeno da to rade, odbili su da to rade", kazao je danas Dodik.

Rekao je da sve govori u prilog tome da se radi o "snažnom pakovanju".

"Nemojte se iznenaditi da sutra Sud to prebaci na Banju Luku, da se kaže Dodik je to namjestio i izvukao se. Neću da se izvučem, hajte vi presudite ako mislite da ima", istakao je Dodik.

Govoreći o sutrašnjem sastanku koalicije na bh. nivou, Dodik je kazao da će biti riječi o tri pitanja koja su već ranije delegirana.

"Treba da se izabere ministar finansija BiH iz RS i tri zakona i eventulano još neki za koje vidimo da su potrebni, da vidimo kako da se zaštiti bankarski sistem da se ne dođe do priče da je na crnoj listi zbog nekog pranja novca", kazao je Dodik.

Rekao je da bi se sutra trebale formirati radne grupe koje će raditi na pitanjima Zakona o Ustavnom sudu BiH, te Zakon o Sudu BiH koji će ići paralelno, dok je zahtjev hrvatske strane Izborni zakon BiH.

(Mondo)