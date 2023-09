Grmuša o kandidaturi za gradonačelnika: "Lične funkcije me ne zanimaju"

"Niti razmišljam o kandidaturama, niti o izborima, niti o svom ličnom statusu u politici. Da sam tako razmišljao, odavno bih sve te privilegije imao", rekao je Milko Grmuša, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka komentarišući moguću kandidaturu za gradonačelnika.

Grmuša je juče, gostujući na Jutarnjem programu RTRS-a, iznio niz kritika na račun funkcionisanjaGrada, počev od sjednica Skupštine pa do stanja komunalnih usluga.

Na osnovu onoga što je rekao mnogi su pomislili da je indirektno poručio da postoji mogućnost da, pored sadašnjeg gradonačelnika Draška Stanivukovića, i on uđe u trku za mjesto gradonačelnika Banjaluke, i to kao nezavisni kandidat.

Komentarišući ove informacije, Grmuša je rekao da ne razmišlja o kandidaturama, funkcijama niti svom ličnom statusu u politici. Podsjetio je da je dao ostavke na važne političke pozicije "koje bi njemu i njegovoj porodici omogućile ono zbog čega se ulazi u politiku, a to su novac, uticaj i moć".

"U politici me zanima kako uspostaviti da nam sistem profunkcioniše, kako da riješimo problem javnih preduzeća, kako doći do efikasnog i jeftinijeg grijanja u Banjaluci, kako uskladiti privatni i javni interes kad je riječ o građenju, kako onemogućiti političare da obesmišljavaju struku i kako prestati sa rasipanjem javnog novca. Iznad svega - kako vratiti normalnost i pristojnost u javni prostor. Tim temama se bavim ne zbog funkcija, već zato što želim da ostanem u ovoj zemlji i želim da nam djeca ne budu sluge bilo kojeg moćnika", rekao je on za Mondo.

Napominje da je od vremena svoje kampanje, prije izbora za odbornika pa do danas, nije prekršio ni jedno obećanje.

"Nisam otišao u javni sektor iz privatnog, nisam zaposlio nikoga sebi bliskog, te nisam na bilo koji način trgovao javnim interesom. Nastaviću tim putem koji je moj i na šta sam ponosan".

Ostalo je nešto više od godinu dana do lokalnih izbora, a jedini kandidat koji je potvrdio svoju kandidaturu u Banjaluci je aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković (PDP). Predsjednica Narodnog fronta, Jelena Trivić, svojim izjavama za medije najavila je da neće biti iznenađenje ako se i ona kandiduje za tu poziciju.

