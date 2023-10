"Sve zbog ušteda": Stevandić bez limita u restoranu NSRS, generalnom sekretaru 1.200 KM, potpredsjednicima 900…

Administrativna komisija NSRS trebalo bi sutra da usvoji pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u skupštini RS

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz NSRS objašnjavaju da se njime "ograničavaju sredstava za reprezentaciju, definišu procedure i ograničavaju maksimalni novčani iznosi odobreni za kupovinu i primanje poklona".

Administrativna komisija se sastala i prošle sedmice, ali tada nisu uspjeli postići saglasnost oko novog pravilnika jer je sporna bila stavka predsjednika NSRS Nenada Stevandića koja se odnosi na potrošnju u skupštinskom restoranu.

Poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić je istakao da se Stevandiću daje neograničen budžet za ovu namjenu i usprotivio se ovakvom prijedlogu.

"Nevjerovatno je da mi uopšte raspravljamo da nekome dozvolimo da neograničeno koristi sredstva. Nadam se da će iz vladajuće koalicije to odbiti", kazao je Vučinić nakon prethodne sjednice Administrativne komisije.

U novom pravilniku se pod internom reprezentacijom podrazumijevaju sredstva za ugostiteljske usluge prilikom održavanja sjednica i radnih sastanaka u službenim prostorijama Narodne skupštine i u restoranu Ugostiteljskog servisa Vlade RS u zgradi NSRS.

"Stavka koja se odnosi na internu reprezentaciju nije reprezentacija u klasičnom smislu, već podrazumijeva troškove redovnih aktivnosti rukovodstva, zaposlenih, stručnih odbora i komisija, kao i troškove prijema domaćih i stranih delegacija, studijske posjete...prilikom kojih se u poslužuje osvježenje i slično", saopšteno je danas iz NSRS.

Definisano je da pravo, po osnovu interne reprezentacije, u restoranu Narodne skupštine imaju Кabinet predsjednika NSRS "u visini stvarnih troškova", generalni sekretar do 1.200 КM, potpredsjednici do 900 КM, zamjenik generalnog sekretara do 600 КM i pomoćnici generalnog sekretara do 150 КM.

Takođe ovim pravilnikom definiše se i pravo na eksternu reprezentaciju i to predsjedniku skupštine Srpske do 500 КM mjesečno, potpredsjednicima, generalnom sekretaru i šefu kabineta do 200 КM, a zamjeniku generalnog sekretara do 150 КM mjesečno.

"Iako je imao pravo na 500 КM mjesečno za eksternu reprezentaciju, predsjednik NSRS Nenad Stevandić do sada ovo pravo nije koristio", podvukli su u NSRS.

Podvučeno je i da su svi korisnici prava na reprezentaciju dužni da vode računa o "domaćinskom i racionalnom korišćenju sredstava", a u slučaju kada se utvrdi da je došlo do prekoračenja, taj iznos će se umanjiti od plate ili paušala.

Novim pravilnikom definisano je i primanje i davanje poklona, te se navodi da pojedinačna vrijednost poklona koji uručuje predstavnik NSRS ne smije prelaziti iznos od 500 КM, a poklone koje dobiju i čija je vrijednost veća od 300 KM ne smiju zadržati za sebe, nego ih prijavljuju Кomisiji za sprečavanje sukoba interesa.

"Cilj novog pravilnika jesu sveobuhvatne uštede, uvođenje jasnih ograničenja i definisane procedure za efikasno funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske, ali i njeno krajnje ekonomično poslovanje”, saopšteno je danas.