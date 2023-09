Predsjedniku neograničeno, generalnom sekretaru 1.200 KM... Novi pravilnik za troškove u restoranu NSRS

Na današnoj sjednici Administrativne komisije Narodne skupštine RS našao se pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju, a koji predviđa značajna mjesečna sredstva skupštinskom rukovodstva za potrošnju u skupštinskom restoranu.

Nakon oko sat vremena zasjedanja, Administrativna komisija nije postigla saglasnost pa je prolongirana za sljedeću sedmicu, a prema riječima Đorđa Vučinića (Lista za pravdu i red) sporno je bilo što je novim pravilnikom predsjedniku NSRS Nenadu Stevandiću data mogućnost neograničene potrošnje u skupštinskom ugostiteljskom servisu.

Tim pravilnikom je predviđeno da Kabinet predsjednika NSRS za internu reprezentaciju, odnosno za potrošnju u skupštinskom restoranu, može biti „u visini stvarnih troškova“.

„To znači neograničena potrošnja. Za generalnog sekretara je predviđeno 1.200 KM mjesečno za internu potrošnju, potpredsjednicima 900 KM, a s obzirom da se vikendom ne radi, to je oko 40 KM da troše dnevno. Zamjenik gerenalnog sekretara 600 KM, a pomoćnici 150 KM“, kazao je Vučinić.

Što se tiče eksterne reprezentacije, odnosno troškova mimo skupštinskog restorana i ugostiteljskog servisa, novim pravilnikom je predviđeno da predsjednik NSRS ima 500 KM mjesečno, ali da se to izuzetno može povećati u slučaju dolaska strane delegacije i slično.

„Nevjerovatno je da mi uopšte raspravljamo da nekome dozvolimo da neograničeno koristi sredstva. Nadam se da će iz valdajuće kolaciije to odbiti, a ni danas nisu bili za to da se omogući predsjedniku NSRS i njegovim ljudima da troše neograničeno. Tražili smo da dobijemo troškove za ovih proteklih oko godinu dana mandata, koliko su potrošili predsjednik i potpredsjednici . Nenad Stevandić je maloprije u sali tvrdio da on nije potrošio ni marku, ali vidjećemo kada dobijemo troškovnik“, rekao je Vučinić.

Upitan o aktuelnim troškovima unutar Kluba poslanika Liste za pravdu i red, Vučinić je precizirao da oni imaju pravo na 500 KM po poslaniku za reprezentaciju.

„To je ukupno 2.000 KM za rad Kluba, ali za sve troškove, putne naloge i drugo“, kazao je Vučinić.

Šef ovog kluba Nebojša Vukanović je kazao da su prva sredstva koja su dobili donirali za rad udruženja u Hercegovini ali da od toga nisu htjeli da stvaraju medijsku pažnju.

