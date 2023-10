Obustavljena istraga u slučaju "kiseonik", Đajić najavio obraćanje ljekara koji su liječili "kovid" pacijente

Zdravstveni radnici i rukovodstvo UKC Republike Srpske oglasili su se tokm vikenda saopštenjem o obustavljanju istrage u poznatoj, ali već zaboravljenoj aferi "kiseonik".

Izvor: Envato

U UKC RS kažu da je obustavljanje istrage Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske u slučaju afere "kiseonik" dokaz je da je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluka "svojim nesavjesnim postupcima vještački i populistički umalo izazvao katastrofalne posljedice po pacijente oboljele od kovida".

"Svojim gnusnim lažima da se u UKC Republike Srpske koristi neispravan kiseonik Stanivuković je u jeku pandemije izazvao strah i paniku među pacijentima i njihovoj rodbini te suze i stres nas zdravstvenih radnika. Svjedočili smo tih dana agonijama pacijenata, rodbine i nas radnika. Samim tim postupcima, svakodnevnim performansima te teatralnim prijavama očito je želio da preko žrtava dođe do republičke vlasti kao što je preko mrtvih došao do vlasti u Banjaluci. Našom pravovremenom reakcijom, pomoći prijatelja, institucija i firmi iz svih dijelova BiH izbjegnut je najcrnji scenarijo čije su razmjere mogle nadmašiti one najgore iz proteklog rata. Trebalo bi da ga je sramota i njega i predsjednika svih stranaka koji su na mitingu u Banjaluci tražili da se uhapse premijer, ministar i direktor UKC Republike Srpske zbog korištenja kiseonika, za kojeg će se ispostaviti da je ispravan i koji je spasio hiljade života. Radnici UKC-a se nadaju da će svi oni koji su širili strah i paniku i pacijente dovodili u opasnost odgovarati pred istražnim organima Republike Srpske", navodi se u saopštenju UKC RS.

Vlado Đajić je najavio da će se utorak obratiti medijima zajedno sa načelnicima Klinika koji su bili direktno angažovani u liječenju "kovid" pacijenata.

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka u junu ove godine obustavilo je istragu protiv direktora UKC RS Vlade Đajića, ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Alena Šeranića i direktora TGT-Tehnogas a.d. Laktaši i bivšeg ministra unutrašnjih poslova RS Stanislava Čađe, objavio je Valter portal.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković podnio je u septembru 2021. godine krivične prijave protiv Čađe, Šeranića, Đajića i premijera RS Radovana Viškovića „zbog falsifikovanja isprava i ugrožavanja zdravlja stanovništva“. Nekoliko dana prije podnošenja prijave, Stanivuković je alarmirao javnost informacijom da je UKC RS isplatio 1,3 miliona KM firmi TGT Tehnogas d.d. iz Laktaša (u vlasništvu Stanislava Čađe) za isporuku nemedicinskog, tehničkog kiseonika.

Neposredno nakon toga, tadašnji direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak izjavio je da TGT Tehnogas nije registrovan kao veletrgovac za prodaju lijekova.

"TGT je evidentno uvozio kiseonik i na granici je morao carinicima dati dokumentaciju. Ako je uvozio tehnički gas, sve je jasno. A ako je kojim slučajem uvozio medicinski odnekud, onda je carina prekršila zakon jer se dozvola za uvoz lijeka može dati samo registrovanim veletrgovcima lijekova, a TGT to nije", rekao je tada Zolak za BIRN.

U aprilu 2022. oglasilo se Republičko javno tužilaštvo RS koje je ustanovilo da ne postoje dokazi da su Šeranić, Đajić i Čađo djelovali kao grupa ili organizovana kriminalna grupa, kao ni dokazi da je pribavljena imovinska korist, drugom nanesena šteta ili teža povreda prava drugog. Takođe, pozivajući se na dokumente Agencije za lijekove, saopšteno je da je "veća količina tehničkog kiseonika upotrijebljena za liječenje pacijenata", ali da je to u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva.

Grupa građana, za koju je tada na RTRS rečeno da su porodice porodice pacijenata koji se liječe od kovida, podnijele su kasnije krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanovukovića, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandra Zolaka, opozicionara i više NN lica.

Teret ih da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa i pozivali na rušenje ustavnog uređenja. Prijava je podnesena i protiv Jelene Trivić, Branislava Borenovića, Mirka Šarovića, Milana Radovića, Ivana Begića, Nebojše Vukanovića, Nenada Nešića, Gorana Selaka i više NN lica jer su "počinili krivična djela iz Krivičnog zakona Republike Srpske".

Vlada RS je takođe podnijela prijavu protiv Aleksandra Zolaka.

(MONDO)