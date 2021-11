Vlada Srpske "prozvala" Zolaka: Ko je kontrolisao kiseonik do marta 2021?

Vlada RS pozvala je direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva Aleksandra Zolaka da "jasno, nedvosmisleno, tačno i činjenično odgovori građanima u Srpskoj ko je kontrolisao kvalitet kiseonika do marta 2021. godine" i da li je to činila Agencija na čijem je čelu

Izvor: Vlada RS

"Da li ste i zašto niste izuzimali uzorke kiseonika i kontrolisali kvalitet? Gdje vam je oprema sa kojom kontrolištete u laboratoriji i čime kontrolišete i šta priznajte kao dokaz kvaliteta, čistoće kiseonika? Gdje se proizvodi kiseoniik, koje čistoće kiseonik se koristi u medicinske svrhe?", pitaju Zolaka iz Vlade Srpske.

U saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću navodi se da su sve ovo pitanja od presudne važnosti da bi građani dobili valjane i tačne informacije na koje, kako se ističe, Zolak nikada nije konkretno odgovorio.

Iz Vlade Srpske od Zolaka traže i odgovor na pitanje kakvog je kvalitet kiseonik koi se koristi u bolnicama i kliničkim centrima u Feraciji BiH.

"Zašto niste kontrolisali firme u FBiH koje snadbijevaju kiseonikom FBiH i zašto ste izabrali građane u Republici Srpskoj i pacijente u našim bolnicama da netačnim tvrdnjama i neistinama ugrozite njihove živote? Po čijem nalogu i za koga ste se u martu ove godine naprasno sjetili izdati dozvole za medicinski kiseonik i tako pokušali neistinama ugroziti živote ljudi?", navodi se u saopštenju.

Vlada Srpske od Zolaka traži "odgovor na najvažnije pitanje - da građanima u Srpskoj odgovori ko će sad snadbijevati bolnice u Srpskoj i Federaciji BiH kiseonikom, jer je kompaniji Meser 24. oktobra ove godine istekla dozvola koju je izdala Agencija za lijekove BiH".

"Ako Meser nema dozvolu ko sad u ovoj situaciji snadbijeva bolnice kiseonikom? I ko će biti kriv za izgubljene živote jer po vašim procedurma i odlukama sada trenutno niko nema dozvolu za medicinski kiseonik. Ovo je važno pitanje i očekujemo da gospodin Zolak odgovori argumentima i činjenicama i tačnim podacima", navedeno je u saopštenju.

Iz Vlade poručuju da je kiseonik u Republici Srpskoj obezbijeđen i da nijedan život nije ugrožen zbog nedostatka kiseonika, jer, kako se navodi, Srpska ne zavisi od neodgovornih direktora poput Zolaka, već institucije odgovorno rade posao, poštuju procedure, struku.

"Vi ste imali za cilj ugroziti živote građana i priču o nekvalitetnom kiseoniku koristiti u političke svrhe. Ne birate sredstva do ostvarenja političkih ciljeva, ali Vam nije pošlo i neće poći za rukom, dok u Republici Srpskoj neki odgovorniji ljudi vode institucije", ističe se u saopštenju.

Iz Vlade Srpske navode da je urađeno uzorkovanje kiseonika koji isporučuje Meser i kiseonika koji je ranije isporučivan u bolnice u Republici Srpskoj, te da je analiza pokazala da je bolji od kiseonika koji isporučuje Meser.

"Nalaze Vam možemo dostaviti, ali je Vama priča oko administrativnih barijera, koje su nastale usljed pravilnika i odredbi dozvola Agencije za lijekove BiH, važnija od toga što sad trenutno niko ne može snadbijevati bolnice kiseonikom", ističe se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da se "Zolak zbog papirologije i administrativnih procedura, koje je trebalo da riješi jer je to njegov posao a ne Vlade Republike Srpske, htio poigrati sa najvažnijim, a to je zdravlje građana, ali da mu na svu sreću to nije pošlo za rukom jer su Vlada i odgovorne institucije u Republici Srpskoj učinile sve da obezbijede kiseonik i da građani imaju kvalitetan kiseonik".

U saopštenju se ističe da "Zolak u posljednje vrijeme na nepristojan način govori u javnosti, banalizuje i pravi neumjesna poređenja i ponižava građane, ljekare i struku koji su uložili vanljudske napore u borbi sa pandemijom i u zaštiti života građana".

"Gospodine Zolak, nema potrebe da se u svojim nepristojnim izjavama obraćate predsjedniku Vlade Republike Srpske, već se raspitajte i zatražite mišljenja šta o Vašim odlukama i odlukama Agencije, na čijem ste čelu, misle i kako komentarišu ljekari u Kliničkom centru Banjaluka i u našim bolnicama u Republici Srpskoj. Kako komentarišu, šta misle o kvalitetu, važnosti kiseonika i Vašim odlukama, da li ste im pomogli ili odmogli u pandemiji, da li ste ih ponizili", navodi se u saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Iz Vlade pitaju Zolaka "zašto nije uvažio i mišljenja predstavnika iz Republike Srpske u Savjetu agencije i po čijem nalogu jer izabran da mu procedure i pravilnici budu važniji od zdravlja ljudi".

Dodaje se da je Zolak i na ranije postavljena pitanja izbjegavao konkretan odgovor i da je umjesto činjenica i konkretnih podataka koristio nepristojne političke fraze.