"Poslata je jasna poruka": Dodik zahvalio na iskazanom jedinstvu u NSRS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pohvalio je iskazano srpsko jedinstvo na posljednjoj sjednici Narodne skupštine.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Dodik je ukazao da je patološka namjera bošnjačkih političara da sruše i skrajnu Srpsku do mjere da je obesmisle, te poručio da će se nakon procesa koji se vodi protiv njega vidjeti kako će izgledati BiH i da li će je poslije toga uopšte i biti.

"Mi to vidimo. Kada god sjednemo vidimo, o čemu god da pričamo, o vremenskoj prognozi ako pričamo, ideja je da bude ukinut Hidrometeorološki zavod Republike Srpske i da ne postoji", rekao je Dodik novinarima u Kozarskoj Dubici.

On je istakao da je to ta priča i da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ne može očekivati potpuno jedinstvo, od bošnjačkih političara.

"Mi, naravno, ne možemo da računamo na bošnjačke političare, da će oni to biti. Oni to nikada neće, ali mi je drago što su drugi prepoznali i to je poruka, ne meni, nego ovima - ljudi imate neku crvenu liniju, nije više crvena, nego betonska linija, koju ne možete, nećete prelaziti na taj način. Hvala svima koji su dali podršku", naglasio je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske rekao je da je Narodna skupština Republike Srpske posljednje mjesto u kojem se može donijeti odluka i ona će donositi odluke.

"Narodna skupština je donijela zakon i ja sam potpisao uredbu, sad idem na muslimanski sud u Sarajevu da mi sude", naveo je Dodik.

On je ukazao da sudijama (Suda BiH) i tužiocima (Tužilaštva BiH), pravnički obrazovanim, ne smeta to da čovjek koji nema ovlaštenja nametne rečenicu da onaj ko ga ne poštuje ide u zatvor.

"Bio sam tamo i biću, nije mi problem, ali na ovom pitanju će se vidjeti kako će BiH izgledati kasnije, hoće li je uopšte biti poslije ovoga", poručio je Dodik.

Narodna skupština Republike Srpske podržala je dvotrećinskom većinom veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na zaključak Predsjedništva koji je usvojen na posljednjoj sjednici bez konsenzusa.

Poslanici su na posebnoj sjednici podržali odluku o potvrđivanju izjave srpskog člana Predsjedništva BiH prema kojoj je zaključak Predsjedništva BiH povodom "eskalacije napada organa entiteta Republika Srpska na osnovne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka BiH", usvojen bez konsenzusa na osmoj redovnoj sjednici Predsjedništva BiH 10. oktobra, veoma štetan po vitalne interese Srpske.

(Srna)