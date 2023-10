Dodik nakon sastanka u Sarajevu: Uprkos očekivanjima, nema dogovora

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Sarajevu da lideri vladajućih stranaka nisu postigli saglasnost u vezi sa usvajanjem paketa zakona o sprečavanju terorističkih aktivnosti i pranja novca, koji je skoro pa bio usaglašen.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

"Problem je sjedište apelacionog odjeljenja, jer mi smatramo da to treba da bude u Banjaluci, ali partneri iz Federacije BiH kažu - može u Republici Srpskoj, ali ne i u Banjaluci. Zašto im je Banjaluka prljava, zašto im to smeta, to nije korektno", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka lidera parlamentarnih stranaka koje čine većinu na nivou BiH.

Prema njegovim riječima, dogovoreno je formiranje radne grupe za izradu i izmjena Izbornog zakona, Federacija BiH treba da riješi svoje dileme u vezi sa izborom članova Predsjedništva BiH sa područja ovog entiteta, a Republika Srpska ostaje pri svom ranije poznatom stavu o izboru srpskog člana sa teritorije Srpske.

"Žao mi je što nismo usaglasili ovaj paket zakona, iako smo ovaj sastanak označili kao ključan", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je Republike Srpska željela da ispuni očekivanja Brisela, ali to, nažalost, danas nije bilo moguće.

Izjavio je i da je u BiH potrebno više uvažavanja i da je nedopustivo bilo čije uplitanje u zakonodovstvo BiH.

"Onda je sve tu nakaradno. Ne može se napraviti priča o zajedničkoj državi na bazi ignorisanja jednih, drugih, trećih ili prihvatanja podaništva, koje je ovdje nesumnjivo ogromno. Nakon današnjeg sastanka, mislim da smo dalje u vezi sa pitanjem Suda BiH nego što smo bili prije tri mjeseca", rekao je Dodik na konferenciji za novinare poslije razgovora lidera parlamentarnih stranaka koje čine većinu na nivou BiH.

On je naveo da nijedna presuda Suda BiH, sa stanovišta prava, nije održiva i da je nemoguće u pravnoj praksi da i prvo i drugo odjeljenje Suda BiH bude formirano na istom mjestu.

"U BiH odavno nema ni `p` od prava i svako ko pokušava da priča nešto o pravu u BiH apsolutno je smiješan. U BiH treba više uvažavanja", rekao je Dodik.

On je ocijenio da današnji sastanak lidera vladajućih stranaka nije dao neki rezultat.

"Žao mi je što nismo uspjeli da usaglasimo ova dva zakona, to je bio paket. Postoje neka kretanja i raniji dogovori o nekim rješavanjima problema u `Elektroprenosu`", naveo je Dodik.

On je istakao da su lideri stranaka iz Republike Srpske bili spremni da se napravi još neki korak u napretku u BiH i da se u tom ambijentu dočekaju članovi Evropske komisije koji bi trebali doći u BiH.

"Očigledno njega nema, gubimo vrijeme u tome. Bili smo opredijeljeni da ovaj sastanak bude ključni, ali, eto, nije. Ako je ljudima iz FBiH Banjaluka sporna, onda sami negiraju državnst i državu. Ako je Banjaluka nedostojna da bi bila sjedište nekog organa, onda je to neko drugo pitanje i ulazi u sferu psihološkog", naglasio je Dodik.

Sastanku su prisustvovali predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović, te lideri "trojke" koju čine predsjednici SDP-a Nermin Nikšić, Naroda i pravde Elmedin Konaković i Naše stranke Edin Forto.

Na sastanku su bili i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović i predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

(Srna)