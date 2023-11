Dodik najavio da će glasati za Vučićevu listu na izborima u Srbiji

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će podržati listu „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ na decembarskim izborima u Srbiji.

Izvor: ZORAN ZESTIC/FOTO TANJUG

„U interesu RS je da on pobijedi i glasaću za Srpsku naprednu stranku (SNS). Tačno je da on mene nije podržao, čak su i neki ljudi na nižim funkcijama u SNS pokušali ovde da utiču na rezultat izbora“, rekao je Dodik u intervjuu za NIN.

Na ukazivanje da su takvi otvoreno navijali za njegovog pritivkandidata Jelenu Trivić, on je rekao da je to tačno, dodajući „valjda je i to pokazatelj demokratije“.

„I u SNSD-u (Savez nezavisnih socijaldemokrata) ima ljudi koji ne podržavaju Vučićevu politiku. Ali, za razliku od drugih, ja razumijem šta znači dizati državu koja je bila zapuštena i što se tiče mog odnosa sa Vučićem, on je nedodirljiv i imamo odličnu saradnju“, naglasio je Dodik, prenosi agencija Beta.

