Dodik na sastanku u Briselu: Evropski put nije sporan, ali se mora poštovati Ustav BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Briselu da za Srpsku evropski put BiH nije sporan, ali se mora poštovati Ustav BiH i da odluke koje se donose budu dio unutrašnjeg dogovora.

Izvor: RTRS

"Očigledno, Republika Srpske bez vidljivosti neće moći biti dio paketa saglasnosti za EU put ako Srpska treba da bude na kraju tog puta eliminisana. Naravno da nećemo u tome učestvovati. Mi to prepoznajemo", istakao je Dodik, koji je i lider SNSD-a, nakon sastanka lidera političkih stranaka iz BiH sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.

On je rekao novinarima da Republika Srpska ima jasan stav na koji način vidi BiH kao dio EU, te da je sastanak bio prilika za razgovore o važnim planovima i predstojećem zasjedanju Evropskog savjeta u decembru na kojem će raspravljati o mogućnosti da BiH bude odobreno otvaranje pregovora s EU.

"To je priča da Evropski savjet raspravlja da BiH bude dat status pregovarača i da u tom pogledu počne novi proces pridruživanja BiH ka EU. Mi iz Srpske smo jasno rekli da evropski put nije sporan, ali da na tom putu ima mnogo izazova koji moraju da se riješe. Mora se poštovati Ustav BiH. I EU traži prilagođavanje kroz reforme - da odluke autonomno donose lokalni faktori, a ne stranci", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, na sastanku je iskazana i volja kod ljudi iz Evropske komisije da planiraju određene podsticaje u okviru paketa za razvoj infrastrukture i projekte prilagođavanja EU standardima za zemlje Balkana od šest milijardi evra.

"Oni koji ispunjavaju kriterijume moći će da apliciraju", istakao je Dodik.

On je naglasio da s partnerima u vlasti na nivou BiH postoje ozbiljni zastoji.

"Imamo ozbiljne zastoje u dinamici. Mi smo poštovali tu dinamiku. Donijeli smo pet-šest zakona i kada je došlo do Ustavnog suda BiH - tu je sve stalo. Možemo da razgovaramo. Ostao je isti problem, a to je da Apalaciono vijeće Suda BiH ima sjedište u Banjaluci. Još nemamo saglasnost za tako nešto, ali cijenim ako bi se to moglo donijeti, uz zakon o sprečavanju pranja novca, to bi bio dobar podsticaj da to završimo. Ne mogu garantovati da će se to desiti. Varhelji je imao pozitivan pristup, apelujući da dođe do određenih pomaka", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da su neki iz Sarajeva na sastanku govorili kako ljudi odlaze jer se priča o disoluciji BiH, ali je ukazao na to da BiH krši sopstveni Ustav i da ljudi nemaju povjerenja u nju.

"Pogledajte ko krši Ustav masovno. Najčešće to čine stranci praveći neku BiH koja nije ustavna. Očigledno Srpska bez vidljivosti neće moći biti dio paketa saglasnosti za EU ako bude eliminisana. Mi to prepoznajemo u svakom detalju. Imate neke parlamentarce koji nemaju šta drugo da rade i koji su izlobirani i plaćeni, koji nešto govore. Moje pitanje evropskim parlamentarcima je - kakva je to vladavina prava i da dođe /Kristijan/ Šmit koji nije izabran u skladu sa vladavinom prava i nameće zakone", rekao je Dodik.

On smatra da će EU kroz predstojeće izbore doći do jedne stabilne struktre koja će razumjeti BiH, jer BiH može da bude zemlja koja se održava na dogovoru i na Ustavu, iako se BiH razgrađuje na Ustavu.

"Želim da BiH bude ustavna. Mi smo rekli da smo za evropski put, optimista nisam, ali racionalan jesam, da treba taj put pratiti", naglasio je Dodik.

Govoreći o mogućnosti da naredne sedmice BiH dobije "zeleno svjetlo" za početak pregovora o pristupanju EU, Dodik je rekao da nije optimista jer Holandija ne može dati saglasnost dok se to ne riješi u njihovom parlamentu, a potreban je konsenzus za tu odluku.

"Nisam optimista, ali to ne znači da ne treba raditi na tome", rekao je Dodik, naglasivši da je predložio da se riješe zakoni o sudu i o sprečavanju pranju novca, kao i problem broja 112 tako što će vlade Srpske i FBiH usvojiti isti broj koji će važiti u cijeloj BiH, te pitanje elektronskog potpisa.

On je naglasio da je Varhelji bio konstruktivan i veoma pozitivan, te apelovao na potrebu da se ubrzaju procesi.

