Nešić potvrdio sporazum o pregovorima s Fronteksom: Umjesto broja institucija, povećali smo broj Bošnjaka

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH, Nenad Nešić, potvrdio je za Mondo da je postignut sporazum o sastavu pregovaračkog tima sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu (Fronteks). Sporazum bi trebalo da obezbijedi podršku u borbi sa migracijama.

Izvor: Ministarstvo bezbjednosti BiH

Nešić je pojasnio da dogovor podrazumijeva da se saglasnosti (za saradnju) daju u skladu sa ustavnim nadležnostima unutar BiH, od strane entiteta, kantona i Brčko distrikta.

"Pored toga smo napravili nacionalni balans da imamo jednak broj Bošnjaka, Hrvata i Srba, te smo dodali još jednog Bošnjaka iz Granične policije, a samim tim nismo povećali broj institucija koje učestvuju u timu za pregovore", rekao je Nešić za Mondo.

Nešić je pojasnio da su Bošnjaci tražili da se u pregovarački tim uvrsti i pripadnik DKPT-a (Direkcija za kordinaciju policijskih tijela BiH), što je on odbio.

"Time bi se povećao broj institucija u timu za pregovore. To za mene nije bilo prihvatljivo, jer DKPT nema nikakvu vezu sa granicama. To bi nas vodilo u dalje razvodnjavanje i problematizovanje pregovora“, zaključio je on.

Konkretno, Savjet ministara usvojio je danas prednacrt osnova za vođenje pregovora sa Fronteksom i strukturu pregovaračkog tima.

Podsjećamo, vanredna telefonska sjednica Savjeta ministara o prijedlogu sastava pregovaračkog tima sa Fronteksom, odgođena je 5. decembra na zahtjev bošnjačkih ministara radi dodatnih konsultacija.

BiH je bila jedina zemlja u regiji koja nije zaključila sporazum sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku zaštitu EU – Fronteks o rješavanju problema migracija.

Zemlje EU su tražile od Evropske komisije da ubrza postizanje dodatnih sporazuma Fronteksa sa zemljama zapadnog Balkana, koji bi uključivali i raspoređivanje policijskih službenika te evropske agencije na graničnim prelazima i drugim lokacijama.

(MONDO)