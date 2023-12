Višković: Vlada RS će tražiti poništavanje svih postupaka Suda BiH u mandatu Debeveca

Svi sudski procesi vođeni dok su na funkcijama bili uhapšeni predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH Mehmed Osmanagić treba da budu proglašeni ništavnim, rekao je predsjednik Vlade RS, Radovan Višković.

Izvor: Vlada Republike Srpske

Premijer Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će Vlada Srpske na sjednici u petak, 22. decembra, posredstvom resornog ministarstva, uputiti zahtjev da svi sudski procesi vođeni dok su na funkcijama bili uhapšeni predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH Mehmed Osmanagić budu proglašeni ništavnim i vraćeni na ponovna odlučivanja.

Nakon današnjeg odgođenog ročišta predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora "Službenog glasnika Srpske" Milošu Lukiću Višković je naglasio da je ključno pitanje koliko je ovaj proces raspakovao mnoge stvari u ovoj zgradi Suda BiH.

Prema njegovim riječima, očigledno je da je postojala sprega advokata, predsjednika Suda BiH i OBA.

Višković je istakao da Srpska ima pravo na to i da se to ne odnosi samo na predmete protiv pripadnika srpskog naroda, kojih je najveći broj, nego na sve predmete, odnosno i one protiv pripadnika bošnjačkog i hrvatskog naroda.

"Ovo je otvorilo ledeni brijeg koji se počeo nezaustavljivo topiti i nadam se da će donijeti dobro cijeloj BiH kako bi se riješili neustavnih institucija i toga da pojedinci u tim institucijama mogu da rade šta hoće, a pogotovo da rade to za veliki novac", rekao je Višković novinarima nakon današnjeg ročišta u Sarajevu.

On smatra da ozbiljni mediji treba da postave pitanje šta treba da očekuju građani jedne zemlje kad čuju da je uhapšen predsjednik Suda, direktor OBA, jedan od vodećih advokata, jer su namještali presude.

Višković je naglasio da većina građana ne želi da živi u takvoj zemlji.

"Ako nemate pravo na korektno i fer suđenje, bez obzira koje djelo učinili, onda ne treba da živite u takvoj zemlji. BiH ovakva kakva je, ne zaslužuje da opstane na ovakvim principima", poručio je Višković.

Višković je rekao da su se danas mogle vidjeti nove scene, nebuloze i neutemeljene optužbe, te dodao da bi i pisac Petar Kočić nakon ovakve predstave imao materijala za Nobelovu nagradu.

DODIK: Biće sporno sve što je sud presudio

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će, u slučaju da se pokažu tačnim razlozi zbog kojih je uhapšen predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, onda biti sporno sve što je ovaj sud presudio, pa i suđenje njemu.

"Da li je moguće da predsjednik Suda BiH može biti priveden i da li neko očekuje da mogu da imam povjerenje u taj sud? Mislim da je sve ovo namješteno što smo imali priliku da gledamo juče i prekjuče", rekao je Dodik novinarima i dodao da se nikada nije sreo ni sa Debevecom, ni uhapšenim bivšim direktorom Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmanom Mehmedagićem.

