Brnabićeva se izvinila građanima Republike Srpske

Predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mnandatu Ana Brnabić zahvalila je danas građanima Republike Srpske na trpeljivosti i uputila im izvinjenje zbog besprizorne kampanje dijela opozicije u Srbiji protiv Republike Srpske i Srba u Srpskoj.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

"Vidjeli smo nevjerovatan, elitni šovinizam prema ljudima iz Republike Srpske", rekla je Brnabićeva za TV "Pink" povodom tvrdnji liste "Srbija protiv nasilja" o navodno ogromnom broju glasača iz Republike Srpske koji su došli u Srbiju i glasali za vladajuću koaliciju.

Brnabićeva je istakla da Srbi u Republici Srpskoj koji imaju državljanstvo Srbije, imaju jednako pa "još i veće pravo glasa" nego državljanini Srbije koji žive u Londonu, Torontu ili Novom Zelandu i po 20 godina, a glasali su isto, pa čak i na lokalnim izborima ukoliko se nisu odjavili u Srbiji.

"Ali opozicija, Đilasova, ponosi se tim biračima. Kad pobijediš u Njujorku, to je ljepota jedna, pokazatelj par ekselans elitizma, to sve vrca koliko su svjetski ljudi, ali zato kad glasa neko iz Bijeljine - što ima pravo glasa?", navela je Brnabićeva.

Ona je poručila da bi voljela da svi građani Republike Srpske imaju državljanstvo Srbije.

Brnabićeva je rekla da se sada sakupljaju finalni podaci o tome koliko ljudi iz BiH i Republike Srpske ima pravo glasa, kao i koliko ih je izašlo na birališta.

"Mislim da je to između 13.000 i 15.000 u čitavoj Srbiji, za Beograd to nije više od 5.000 do 6.000 što je na nivou statističke greške, između 0,2 i 0,3 odsto", rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da ne postoji nijedan pokazatelj da je tačno o izborima bilo šta što lista "Srbija protiv nasilja" tvrdi u pokušaju destabilizacije države.

Brnabićeva je posebno istakla da je 11 odsto ukupnog broja članova biračkih odbora bilo iz liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", a 89 odsto su bili iz opozicije, te da su svi potpisali zapisnike.

"Demokratija je demokratija samo ako su pobijedili oni. Demokratija je kada Aljbin Kurti raspiše izbore i ako natera ljude oružanim formacijama da glasaju i ako glasaju da ovaj s puškom gleda šta je zaokružio. Tri odsto ljudi izašlo i takve izbore svi priznaju", rekla je Brnabićeva.

Ona je navela da opozicija mora nekoga da okrivi za loš rezultat na izborima i dodala da su za to, nažalost, našli ljude iz Republike Srpske.

"Pritom sve vrijeme od ponedeljka do danas imate besomučne napade na Srbe na Kosovu i Metohiji, na njihovu imovinu i na SPC u Hrvatskoj, o čemu mi uopšte ne možemo da pričamo i što ne može kod nas da dođe na dnevni red, zato što ovi, koji su imali 89 odsto u biračkim odborima kontrolora i 5.600 posmatrača, kažu da misle da su pokradeni", naglasila je Brnabićeva.

(Srna/MONDO)