"Računajte da će se to desiti": Dodik najavio lokalne izbore u oktobru po novom zakonu Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se može računati da će lokalni izbori u oktobru biti održani po novom izbornom zakonu Srpske.

Izvor: Dodik.net

"Računajte da će se to desiti. Mi ćemo u ovom mjesecu usvojiti zakon i biće zabranjena primjena zakona sa nivoa BiH na teritoriji Srpske. Lokalne izborne komisije koje je birala Centralna izborna komisija BiH sada će birati Republička izborna komisija. U maju ćemo raspisati izbore, može ih raspisati i CIK, ali ih neće moći sprovesti", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

On je istakao da na nivou BiH predlažu tehničke inovacije da na svakom biračkom mjestu postoji kamera koja skenira listić i da to ide u centralnu bazu podataka u softver u kojem svako može da preinači te podatke.

"Mi smo predlagali da softver bude samo kontrola, a ne da definitivno odlučuje. Dakle, glasove prebroje birački odbori. Ako se uoči razlika u odnosu na softver, broje ponovo. Ako ponovo bude razlika, ponavljaju se izbori na tom biračkom mjestu. Zar to nije fer?", rekao je Dodik.

On je ukazao da se Srpska nalazi u izazovnom, ali istovremeno i u dobitničkom trenutku, da će sve ideje realizovati putem političkih procesa i da je niko više ne može ponižavati.

"Republika Srpska ima svoje mjesto. Ona je trenutno u priči o dejtonskoj Bosni, mada su takvu Bosnu najviše srušili zapadnjaci, jer nisu ni razmišljali da održe taj sporazum", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da ovdje neće biti rata i da ga Republika Srpska ne želi.

"Ako iko to želi to su Bošnjaci. Ali, svi treba da znaju da Srpska nije zanemarila sistem svoje odbrane i da nismo tako laka meta kako neki misle. Stalno ponavljamo da smo za političke procese i da na taj način vidimo da li možemo opstati u BiH", rekao je Dodik.

Ako ne može, ističe Dodik, Srpska će izaći.

"A kada to kažemo, oni kažu da će biti rat. Zašto rat? Republika Srpska nije vaša. Za šta biste ratovali", rekao je Dodik.

On je naglasio da Srpska nema namjeru ni da praćkom gađa Federaciju BiH, a ako oni nešto pokušaju u tom smislu, očekuje da međunarodne snage stanu na granicu i spriječe bilo kakav sukob.

"Ako to ne urade i ako bilo ko uđe na teritoriju Srpske, mi ćemo se braniti. Ali do toga neće doći. Zašto misle da bi mogli nešto da riješe ratom. Kakva je to zabluda? Kažu presjeći će nas kod Brčkog. Pa Brčko je zajedničko vlasništvo dva entiteta, a ne vlasništvo BiH. Neka obrate malo pažnju na tu vrstu nijansi", rekao je Dodik.

(Srna)